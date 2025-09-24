Los vaqueros 'oversize' de Rocío Osorno que se convertirán en la prenda estrella del otoño

Rocío Osorno (38 años) ha vivido un fin de semana de lo más emocionante con motivo de la boda de su compañera de profesión, la influencer Rocío Camacho (30). Un acontecimiento de renombre del que ha presumido en sus redes sociales.

Acudió Osorno al enlace matrimonial enfundada en un vestido burdeos, dando una exquisita lección de moda. 24 horas más tarde, la creadora de contenido en redes sociales ha acudido al pódcast de Carmen Peñas. Lo ha hecho, una vez más, ataviada con un estilismo que ha dado mucho que hablar.

En esta ocasión, la comodidad ha sido el objetivo a la hora de elegir sus prendas de ropa. Rocío Osorno, así, ha optado por un jersey negro de manga larga, un absoluto must en el armario ahora que el calor se ha ido de forma definitiva.

Un total acierto la prenda de la diseñadora sevillana. Sin embargo, si hay algo que ha destacado del estilismo de Rocío son sus pantalones. Ella misma ha revelado en sus stories de Instagram que le encanta la pieza que ha lucido. EL ESTILO de EL ESPAÑOL ha dado con el modelo concreto y tiene todos los detalles.

Rocío Osorno, en un 'story' de Instagram.

Se ha decantado por unos vaqueros de corte balloon que se encuentran cerca de verse agotados en la web y en tiendas. El modelo, llamado Jeans ZW Collection Balloon, destaca por ser una pieza de la línea premium de Zara que cuesta 35,95 euros y que promete convertirse en la silueta denim más buscada de la temporada.

El corte de los pantalones que ha escogido Osorno no es para todos los gustos. No obstante, los baggy jeans pueden ser combinados con una camiseta básica y zapatillas para un look casual y relajado, o elevar tu estilo con un top elegante y tacones para ocasiones más formales.

La clave es equilibrar la holgura de los jeans con prendas más ajustadas en la parte superior, tal y como ha hecho Rocío. Además, los accesorios adecuados pueden marcar la diferencia.

El toque final del estilismo de la flamante diseñadora lo ha aportado el calzado. Rocío, en concreto, se ha decantado por unas sandalias de tacón en color negro, a conjunto con el jersey ajustado. Los detalles en dorado en la punta, cabe puntualizar, hacen de estos zapatos un modelo ideal a la par que sofisticado para cualquier compromiso del día a día.