Estos zuecos de Alba Díaz son la mejor inversión para el otoño: son de Gucci y están disponibles en tiendas de segunda mano

Alba Díaz (25 años) ha conseguido convertirse en una de las mujeres más queridas del país. Con su carisma, su personalidad y su buen gusto, ha llevado hasta lo más alto combinaciones explosivas y urbanas que, aparentemente, no suelen triunfar entre las expertas. Sin embargo, la influencer ya es una de las más comentadas.

Mientras Díaz muestra su faceta más personal en sus redes sociales. Ahí ha compartido sus viajes este verano a Huelva, lugar donde ha pasado la mayor parte del tiempo con su madre, o a Bali, destino del que guarda un buen recuerdo aunque vivió un complicado suceso que nunca olvidará: se averió su barco y puso su vida en peligro al intentar salvarse.

Pero si hay algo que destaca de Alba Díaz es la facilidad con la que combina prendas que fusionan el lujo con lo cotidiano. Eso mismo ha ocurrido en su última publicación: la influencer ha mostrado uno de sus últimos caprichos, unos zuecos de estilo mocasín de la firma Gucci que le han robado el corazón.

Este tipo de calzado se ha convertido en tendencia este verano, y no solo porque pertenezca a una firma de alta gama, sino también porque es una propuesta que regresa con fuerza esta temporada. Los zuecos se llevaron en los años 2000 y reaparecieron la pasada temporada; sin embargo, este año han vuelto más fuertes que nunca.

La influencer ha compartido en su perfil de Instagram una fotografía creando un look a partir de estos mocasines. Sin embargo, ya no están disponibles en la página oficial de la firma, por lo que EL ESTILO ha recurrido a la búsqueda de este calzado y ha encontrado la opción perfecta: la tienda de segunda mano Vestiaire Collective.

Los zuecos-mocasines de Alba Díaz son de Gucci. Instagram

En su web hay disponibles diferentes modelos idénticos al de Alba Díaz, con garantía de autenticidad, lo que hace mucho más segura la compra. Se trata de unos mocasines-zuecos de cuero negro, en buen estado -algunos apenas usados-, cuyo precio es inferior al de tienda: están valorados en 455 euros, lo que los hace aún más atractivos.

La piel de estos zapatos es de cabra, muy suave y cómoda. Sin duda, este calzado propuesto por la influencer se ha convertido en motivo de debate entre las expertas y, a día de hoy, puede considerarse perfecto para el día, con un pantalón vaquero informal, o para la noche, acompañado de una falda. Eso sí, este accesorio está destinado a elevar cualquier look.