Raquel Meroño se va a Miami y comparte los detalles de un vestido ideal para el otoño

Raquel Meroño (50 años) ha vuelto a la rutina. Tras unas merecidas vacaciones de verano, la presentadora ha retomado su agenda profesional, en la que se encuentran incluidos numerosos compromisos de renombre.

Recientemente, tal y como ella misma ha desvelado en un story de Instagram, se ha desplazado hasta Miami por un motivo laboral. Meroño, en concreto, ha acudido como invitada a la presentación del nuevo proyecto de la empresa Riva Spain al otro lado del charco.

"Riva Spain ya tiene su flagship en Miami y está disponible en España", ha verbalizado la exmujer de Sati Carbones en su plataforma online. Unas palabras que confirman su férreo compromiso con su proyecto profesional.

La asistencia a un evento de tal calibre, como no podía ser de otra forma, ha ido acompañada de una excelente lección de estilo por parte de Raquel. La madre de las mellizas Daniela y Martina (18), en esta línea, ha optado por un vestido en un color gris antracita que se presenta como un auténtico muse de la temporada.

Raquel Meroño, en un 'story' de Instagram.

Ha confiado Meroño en un modelo de la marca Is Coming, una firma a la que recurren numeroso rostros reconocidos de nuestro país. En concreto, Raquel ha lucido el modelo Lurex Plomo, un vestido midi de cuello pico y manga larga con cinturón para anudar. Una serie de detalles que hacen de él una prenda de lo más única y especial.

Cualquiera que desee hacerse con un modelo idéntico al que ha lucido Raquel Meroño en su visita al otro lado del charco tiene la oportunidad entrando en la página web de Is Coming. Se encuentra disponible entre las tallas 36 y 42 en un precio de 275 euros. Además, ofrece la marca el mismo vestido en color dorado y rosa.

Un vestido como el que ha lucido la afamada comunicadora no requiere de muchos complementos. Así lo ha demostrado Raquel. Y es que únicamente ha añadido un par de accesorios a su estilismo de 10. Un collar y una pulsera en tonos plateados han dado el toque final a su look.

El pelo y el maquillaje tampoco ha sido un asunto baladí. Raquel Meroño, en esta línea, ha escogido un make up de lo más sencillo y natural. Únicamente ha añadido un poco de color en sus labios. En cuanto al cabello, ha decidido dejar su melena rubia al aire, sin recogido alguno.