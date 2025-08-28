María Pombo arrasa en la playa con el bañador de leopardo más deseado por las embarazadas

María Pombo (30 años) se ha consolidado como una de las influencers más importantes de nuestro país, tanto dentro como fuera de las redes sociales. Con millones de seguidores que siguen de cerca cada uno de sus pasos, la madrileña ha sabido construir una marca personal donde la moda, el lifestyle y su familia son los grandes protagonistas.

Sus elecciones estilísticas conectan con su comunidad y, a menudo, se convierten en tendencia para sus seguidoras más fieles. De hecho, desde que anunció que estaba embarazada, su perfil se ha llenado de looks premamá que han enamorado a la mayoría de sus seguidoras.

En esta ocasión, María ha sorprendido desde la playa con un look de baño que no ha pasado desapercibido: un bañador de estampado de leopardo firmado por Chantelle, perteneciente a la línea Sauvage. Se trata de un diseño que acapara todas las miradas y que se ha convertido en objeto de deseo para las mujeres que mejor visten.

María Pombo con un diseño de Chantelle. Instagram

El bañador de Chantelle se caracteriza por su estampado animal print, diseñado para realzar la silueta femenina con elegancia y estilo. Se trata de un modelo con aros y cobertura completa, sin relleno, lo que garantiza una sujeción perfecta y natural. Además, cuenta con tirantes fijos ajustables en la espalda, lo que facilita un ajuste óptimo a la figura.

Otro de los puntos fuertes de esta prenda es su efecto moldeador. El diseño consigue un efecto redondeado y realza el pecho, estilizando la figura de manera muy favorecedora. Es un bañador que, más allá de ser una simple prenda de baño, se convierte en una declaración de estilo, ideal para quienes buscan un look playero tan funcional como atractivo.

Bañador leopardo. Chantelle Sauvage

Este tipo de bañadores se ha convertido en una de las grandes tendencias del verano, ya que permite lucir un estilo sofisticado sin renunciar a la comodidad. María lo ha mostrado con un aire desenfadado, combinándolo con accesorios sencillos como gafas de sol negras y joyas mínimas, dejando entrever su tripita de embarazada.

Una vez más, María Pombo confirma su habilidad para convertir un bañador estampado en la pieza imprescindible del verano. Un diseño estrella que se ha ganado la admiración de las expertas en moda, demostrando que, estés embarazada o no, es un modelo que arrasa en las playas esta temporada.