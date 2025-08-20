Rocío Osorno comparte una profunda reflexión enfundada en un conjunto de la nueva colección de su firma de ropa

Rocío Osorno (37 años) ha remarcado en varias ocasiones que es más que un simple icono de moda. La diseñadora sevillana ha compartido recientemente una publicación en su perfil de Instagram acompañada de una reflexión.

"No cambies tu bonita forma de ser. Sigue con tu buen corazón, sigue siendo noble como has sido siempre, vayas donde vayas, lleva lo más bonito de ti. No dejes que las personas que te hacen daño rompan tu corazón, no dejes que la amargura te quite la paz y la calidez a tu alma y sobre todo, no dejes de ser una buena persona, que la vida te recompensará con mucho más", reza el escrito que Osorno ha sacado a relucir en Instagram.

La frase, que forma parte de la página de inspiración Pinterest, no ha sido lo que más ha llamado la atención del post que se encuentra en el feed de Osorno. Junto a la profunda reflexión, la diseñadora sevillana ha compartido una fotografía en la que aparece enfundada en una suerte de estilismo.

El lino es uno de los tejidos por excelencia del verano. Son numerosas las influencers que apuestan por prendas de ropa diseñadas con él y así lo demuestran frecuentemente en sus redes sociales.

Osorno, ahora, ha compartido un conjunto compuesto por una falda midi de capa y top confeccionado en tejido de lino bordado. La falda destaca por sus bolsillos y la cinturilla asimétrica de lino de 95 cm de largo. El top, por otro lado, también es asimétrico y tiene volantes en lino y una tira bordada con hilo dorado en los tirantes.

Hay prendas que no solo visten, sino que cuentan una historia. El Conjunto Menorca Mocha de Rocío Osorno es, sin duda, una de ellas. Inspirado en la esencia del Mediterráneo, este diseño consigue unir frescura, sofisticación y ese toque atemporal que transforma un look en una declaración de estilo.

El look se completa a la perfección con accesorios de inspiración natural: unos pendientes largos que añaden verticalidad, un clutch de fibra que aporta textura y un peinado suelto de ondas suaves que refuerza esa sensación de elegancia relajada.

Toda aquella que lo desee puede hacerse con el Conjunto Menorca Mocha en la web de Rocío Osorno, pues se trata de un diseño de la nueva colección de su firma de ropa. ¿Su precio? Está situado a día de hoy en 350 euros.