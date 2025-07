El último capricho de Violeta Mangriñán, la nueva obsesión de las expertas en moda: un bañador de Zara Kids

Violeta Mangriñán (31 años) ha dejado al descubierto, una vez más, que sus referencias son claramente las de los años 2000 y que este verano está preparada para triunfar y brillar con cada uno de los looks que se ponga. Sin embargo, ha dejado atónitos a sus seguidores con su última adquisición, algo que nadie esperaba y que ha dejado sin palabras a sus más fieles.

Violeta es otra de las influencers que lleva un año acumulando éxitos, no solo personales -donde se ha comprado una nueva casa en Madrid-, sino también profesionales, donde ha demostrado en el mundo laboral y empresarial que atraviesa un gran momento. La apertura de tres de sus locales de matchas le ha dado la reputación que necesitaba a nivel laboral y con la que ha dejado claro que ella está hecha para esto.

Pero, lejos de su faceta como empresaria, está la suya como influencer, en la que ella misma es su propia marca: un referente de estilo y lifestyle que vuelve locos a sus seguidores más fieles y que, desde hace muchos años, la siguen. Su último fichaje para este verano ha causado sensación y, desde ahora, todas las expertas pelean por él: un bañador de Zara Kids que ya es objeto de deseo.

El último fichaje de Zara Kids que tiene Violeta Mangriñán. Instagram

La influencer es una persona que vive obsesionada con la moda y, desde que tiene hijas, es muy asidua a visitar las firmas infantiles para que ellas estén a la última, igual que ella misma. Sin embargo, la valenciana ha sorprendido esta semana con un último fichaje que nadie esperaba: un bañador destinado a los más pequeños de la casa que ha comprado para ella misma y que tiene un coste de 17,99 euros.

"Me lo he comprado para mí en Zara Kids, amor a primera vista", ha escrito en su perfil de Instagram. La pieza es un bañador de cuello redondo y tirantes ajustables en la espalda, con fondo rojo y estampado con los personajes de la saga Hello Kitty. Una creación que ha conquistado a la influencer y que es perfecta para lucir este verano, ya sea en la piscina, en el barco o en la playa.

Bañador Hello Kitty and Friends © Sanrio Zara Kids

Sin embargo, la influencer no solo piensa en los más pequeños de la casa, también en ella misma, y esta pieza puede ser perfecta para completar los looks del verano. Un short vaquero combinado con la parte de arriba de este bañador puede ser el mejor aliado para ir fresca e ideal en una tarde por el paseo marítimo de Valencia.

Una vez más, Violeta Mangriñán demuestra que no es necesario gastar mucho para ir perfecta y que, muchas veces, los caprichos pueden ser el éxito en un look de verano que huele a nostalgia milenial.