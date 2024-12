Amelia Bono desafía las bajas temperaturas con su nueva chaqueta de Zara: es de efecto piel y tachuelas

No hay tiempo que se le resista a una nueva prenda en el armario. Y así lo confirma Amelia Bono (43 años) con la última incorporación en su closet. La influencer no ha dudado en estrenar su nueva adquisición, a pesar de que no parecía ser lo suficientemente abrigada para el momento. La pieza, no obstante, bien puede llevarse durante el invierno, siempre y cuando se complemente con prendas calientes.

"Hace mucho frío, pero me moría de ganas de estrenar esta chupa de cuero", confesaba Amelia Bono hace unos días, posando en su cuenta de Instagram con la nueva prenda de su armario. Se trata de una chaqueta de efecto piel de Zara, llamativa por las tachuelas que decoran su pecho y mangas.

El diseño es de manga larga, acabada en aberturas con cremalleras metálicas, y cuello de solapa. También cuenta con bolsillos delanteros y cierre frontal con cremallera. Ha sido diseñada en color negro, desde la talla XS hasta la XL y tiene un precio de 99,95 euros.

Amelia Bono la llevó con un estilismo de básicos, formado por un vaquero y camiseta de cuello redondo y color crudo. Así, convirtió la chaqueta de Zara en la prenda protagonista del look. Como complementos, la influencer se decantó por un bolso burdeos y delicados accesorios en plateado. Los zapatos no quedaron al descubierto por el corte de las fotografías, pero sí los detalles del beauty look: un maquillaje sencillo para el día a día y la melena suelta y lisa.

Según las imágenes que compartió en sus redes sociales, Amelia Bono no habría llevado abrigo, eligiendo esta chaqueta -que bien puede ser un must del entretiempo- como única prenda para hacer frente al frío. En temporada de invierno, sin embargo, no es posible. En esta época, la chaqueta de Zara puede lucirse sin inconveniente, siempre y cuando se sume una pieza más caliente o se utilice para un espacio interior.

"¿Os gusta?", preguntó Amelia Bono a sus seguidores tras mostrarse con el look. Ni el estilismo ni la chaqueta de efecto piel defraudaron, generando especial interés en los followers de la influencer. "¿De dónde es?", preguntó alguno, poniendo el foco en la referencia de la prenda de Zara. "Muy bonita tu chupa" o "Es monísima" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.