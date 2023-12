La bufanda de María García de Jaime que no te quitarás este invierno: multicolor y de Parfois

María García de Jaime (26 años) está imparable y ha encontrado en el Instagram su principal fuente de ingresos. Gracias a la moda, y a su buen hacer con la ropa, la mujer de Tomás Páramo (26) ha sabido crear un imperio. Además del brillante y dulcísimo momento familiar que atraviesa como madre, hace unas semanas fue premiada por su labor como influencer.

"Si miro hacia atrás, me siento orgullosa del camino recorrido y de todos los pasos que he dado y sigo dando cada día para seguir haciendo mi trabajo todo lo mejor que puedo, siendo la mejor versión de mí y creciendo personal y profesionalmente", posteó, emocionada.

García de Jaime, pues, se ha convertido en todo un ejemplo de elegancia y buen gusto para sus 575.000 seguidores. Lo demuestra casi cada día a golpe de post y lo ha vuelto a hacer en una de sus últimas publicaciones.

En concreto, hace sólo unas horas la influencer publicaba en sus redes varias imágenes en las que posa con una bufanda que no te querrás quitar este invierno. María luce una bufanda con flecos, lana y de alpaca de la firma Parfois. Está disponible en diferentes colores y cuesta 23,99 euros.

En cuanto a la fabricación, se especifica que está hecha de lana, acrílico, poliéster, poliamida y alpaca. Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar: "Me encanta el look y tú entera", "Qué bufanda más colorida", "Te deseo mucho éxito".

Fundada en 1994 por Manuela Medeiros, Parfois es una cadena portuguesa especializada en complementos. El grupo tiene su sede central en Oporto y cuenta también un equipo de diseño basado en Barcelona. España es uno de los mercados clave para la compañía, en cuyo consejo de administración figura el español Albert Puyol.

María y la moda

María García de Jaime y la moda están muy unidas. Tanto es así que María se convirtió en diseñadora de la marca Himba Collection en 2021, después de un año y medio como embajadora de esta prestigiosa firma que pretende conquistar a las mujeres reales, auténticas y libres.

"Himba nació casi sin darnos cuenta. Una combinación de sueños, estilos de vida y creatividad dio vida a una marca que apuesta por retro-evolucionar la moda. Pasado, presente y futuro combinados con elegancia y estilo únicos", se explica en el apartado de Quiénes somos.

Para añadir: "Lo que importa es la personalidad. En las últimas décadas, la industria de la moda ha dejado un poco de lado la calidad y la esencia del buen vestir como arte. Nuestra apuesta es contraria: rescatar lo mejor de una época para devolverle a tu armario la distinción que se merece".

