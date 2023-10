Victoria y David Beckham confirman que el 'denim on denim' es la combinación estrella del otoño

Versátil y atemporal, el tejido denim se ha ganado un lugar más que privilegiado en el mundo de la moda. Ya sea en forma de jeans, chaquetas, camisas o monos, el denim ha demostrado ser un gran aliado para llevar en cualquier ocasión. Este otoño-invierno, el denim on denim está resurgiendo como la combinación estrella de la temporada, una combinación en la que no hay margen de error y que te ahorrará más de un quebradero de cabeza cada mañana frente al armario.

Se trata de un tejido que ha resistido el paso del tiempo, ganando cada vez más aceptación y popularidad por su resistencia, comodidad y versatilidad a la hora de llevarlo. Y es que no hay celebrity ni personaje histórico que no se haya puesto unos pantalones vaqueros en toda su vida, de Audrey Hepburn a Diana de Gales. Llevándolo siempre a su estilo personal, el tejido vaquero fue y sigue siendo un indispensable en el armario, tanto para ellas como para ellos.

Este 2023 hay una tendencia que pone al tejido denim en el foco de atención de las pasarelas de moda: el denim on denim o, lo que es lo mismo, los total looks. Una combinación sencilla de llevar que puede dar mucho juego si se le añaden complementos o accesorios divertidos o a contraste. De la Semana de la Moda de Copenhague, a Nueva York o Londres, las expertas de moda sentencian que esta es la tendencia estrella de la temporada para llevar con tu pareja, palabra de los Beckham.

[Así es Denim, la primera colección de moda de Esmara para este otoño-invierno 2023]

Pantalones denim de Mod Wave Movement.

La icónica pareja no puede estar más en boca de todos desde que saliese a la pequeña pantalla el documental de la vida del futbolista y es que ahora, no solo les queremos un poco más, sino que queremos también sus looks en pareja. No es la primera vez que el dúo de moda nos ha dejado con la boca abierta, como cuando, hace tan solo unos meses, nos chivaron que el denim on denim era lo único que necesitábamos para el día a día o para un look de cumpleaños, demostrando que esta combinación está más de moda que nunca con su estilo fresco y atemporal.

A la hora de unirte a la tendencia de este otoño-invierno 23, el truco está en elegir dos piezas denim en tonalidades similares, aunque también puedes jugar con opciones diferentes para un resultado más original y divertido. Otra de las claves también son las texturas o los estampados, que pueden dar un toque mucho más trendy. Además, los complementos son un imprescindible, desde unas botas de estilo cowboy, unas deportivas o un bolso metalizado, por ejemplo.

El denim on denim es la tendencia que triunfa este año y que ahora puedes llevar como los Beckham de la mano de las prendas más guays del street style, las de la firma Mod Wave Movement. Piezas denim en las que se combina este versátil tejido con diferentes estampados y patrones que hace que sean el nuevo objeto de deseo de las parejas del momento.

Chaqueta denim con pelo, de Mod Wave Movement.

