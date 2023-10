Irina Shayk enseña cómo combinar en un único look los básicos de esta temporada

Irina Shayk (37 años) es una de las celebrities que consigue convertir en tendencia todos sus estilismos, por muy diferentes u originales que sean. Podría decirse incluso que es una experta en llevar al día a día algunas de las tendencias que desfilan por las pasarelas. Se ponga lo que se ponga, la modelo sabe cómo acertar con sus estilismos.

Fuera de las pasarelas, las modelos como Shayk priorizan la comodidad a la elegancia y las últimas tendencias, escogiendo antes prendas básicas que grandes estilismos llamativos que suelen llevar durante horas de rodaje o en las pasarelas.

En una de sus últimas apariciones, se ha podido ver a Shayk mostrando al mundo como combinar todas las tendencias de esta temporada en un único estilismo. Vestida totalmente de negro, la modelo ha elegido, de manera muy acertada, los básicos más buscados de esta temporada y que se van a convertir en prendas de fondo de armario imprescindibles. Lo mejor es que son tendencia ahora, pero seguirán siéndolo en unos meses e incluso años.

Una de las prendas que viste Shayk se ha convertido en una de las favoritas tanto de modelos como de celebrities y de personas de a pie. Este otoño-invierno no vamos a dejar de ver en tiendas los pantalones de estilo y corte masculino, combinables de cualquier manera.

Se trata de un diseño de pernera ancha y larga, que hemos encontrado y que está disponible en tiendas como Zara (39,95 euros) o H&M (37,99 euros). Ha decidido complementar estos pantalones de pinza con un jersey también negro de lana que se puede encontrar en cualquier comercio y a cualquier precio.

Y, como no podía ser de otra manera para seguir las tendencias de este otoño-invierno y que llegan pisando fuerte, Shayk ha optado por llevar unas Adidas Samba OG, las zapatillas de la temporada que están agotándose en todas las tiendas. Aunque están disponibles en varios colores, la modelo rusa ha elegido las negras y blancas que combinan con el resto del look. Su precio es de 120 euros en la web oficial de Adidas. Y para darle un toque plus de elegancia, ha querido llevar este sencillo estilismo con un bolso nada sencillo: el Birkin de Hermès, cuyo precio puede ascender de los 30.000 euros.

Lo bueno que tienen los pantalones que lleva la modelo es que se pueden llevar con zapatillas, zapatos de tacón e incluso con botas, aunque hay defensores y detractores de esta última combinación. Otro de los aciertos es llevarlos con camisas de colores que destaquen el estilismo completo.

