Meryl Streep anuncia después de recoger el Princesa de Asturias que lleva seis años divorciada de su marido

Meryl Streep (74 años) brilló con luz propia durante su discurso en los Premios Princesa de Asturias 2023. La actriz se hizo con el galardón gracias a su impecable trayectoria profesional y su "honestidad". Desde el momento en el que Streep puso un pie en Oviedo, las noticias sobre ella no han dejado de sucederse.

En todo momento, la actriz demostró su compromiso e ilusión por recibir el Princesa de Asturias de las Artes. Mucho se ha comentado su discurso en el que hace referencia a ilustres españoles como Pablo Ruiz Picasso, Federico García Lorca o Penélope Cruz (49). Pero lo que nadie esperaba era lo que iba a llegar horas después del evento.

Un portavoz de la oscarizada actriz difundió este pasado viernes 20 de octubre un comunicado sobre la situación de Streep y su hasta ahora marido, el escultor Don Gummer. "Don Gummer y Meryl Streep han estado separados durante más de seis años y, aunque siempre se cuidarán el uno al otro, han elegido vidas separadas".

[Del hermano-fan de Meryl Streep al selfi de Paloma Rocasolano: las anécdotas de los princesa de Asturias]

Meryl Streep y Don Gummer. GTRES

Una noticia que ha pillado por sorpresa a sus seguidores que no esperaban este comunicado. Sin embargo, la realidad es que no se les veía juntos públicamente desde la gala de los Óscar de 2018, de la que ya han pasado cinco años.

El matrimonio se casó en 1978 y tiene cuatro hijos en común: el cantautor Henry Wolfe (43), Mamie (40), Grace (37) y Louisa Jacobson (30). Pero Don Gummer no ha sido la única pareja de la oscarizada actriz. Seis meses antes de contraer matrimonio con él, Streep perdió a su novio, el actor John Cazale, enfermo de cáncer de pulmón. Su ahora exmarido, junto a su hermano, Harry William (72), fueron un apoyo imprescindible para la actriz.

Aunque Streep siempre se ha mantenido discreta a la hora de hablar de su matrimonio, la actriz ha dado entrevistas estas últimas décadas en las que hablaba de Don. Para ella, el secreto de su duradero matrimonio era "la buena voluntad y la voluntad de ceder y callarse de vez en cuando", explicó en Vogue en 2002.

Años más tarde, Streep quiso dedicar su Óscar a mejor actriz por su papel en La dama de hierro a su marido, a quien mencionó al comienzo del discurso: "Lo primero, voy a agradecer a Don porque cuando le agradeces a tu esposo al final del discurso, lo interpretan con música, y quiero que sepas que todo lo que más valoro en nuestras vidas, tú me lo has dado".

Acompañada de su hermano

A Oviedo, la actriz no llegó sola. Lo hizo junto a su hermano inseparable que mostró en todo momento un gran orgullo por ver a su hermana recoger el premio. De hecho, grabó todo el discurso durante la gala. A muchos sorprendió ver que era él quien le acompañaba, una cuestión que ya ha sido resuelta.

Harry William grabando a Meryl Streep. TVE

En 2016, cuando Meryl presentó su película Florence Foster Jenkins en el Festival de Cine de Roma, también fue su hermano quien la acompañó en su recorrido por la alfombra roja y en una fiesta en su honor celebrada en la embajada de Estados Unidos

Él también es actor, sin embargo, no ha tenido la misma proyección mediática que Meryl y su rostro no resulta tan conocido, Harry William Streep también probó suerte en el séptimo arte a finales de los 70 y principios de los 80. Actuó en Frames of reference (1978) y en Danza lenta en la gran ciudad (1978). Tras cámaras, fue parte del equipo de Navidades infernales (1980), donde ejerció de coreógrafo.

Sigue los temas que te interesan