Marta Pombo y Luis Zamalloa se dan el 'sí, quiero' rodeados de 'influencers': todo sobre su romántica boda

Este sábado, 21 de octubre, después de dos años de relación y una hija en común, por fin se han dado el 'sí, quiero' Marta Pombo (31 años) y Luis Zamalloa (30). La boda se ha celebrado en Madrid, a la que han asistido un gran número de rostros conocidos de las redes sociales como Marta Lozano (28), Teresa Andrés Gonzalvo (30) o María García de Jaime (26).

No ha faltado tampoco la familia Pombo al completo, que han acudido al evento para apoyar a Marta en uno de los días más especiales de su vida. Aunque la boda no ha sido retransmitida en directo como la de María Pombo (29) y Pablo Castellano (36), los invitados se han encargado de publicar cada uno de los momentos especiales del evento haciendo partícipes a sus seguidores.

A través de redes sociales se ha podido ver el momento en el que el novio entraba a la sala, a Martín y Vega Pombo, los hijos de la pequeña de las Pombo, y hasta el momento en el que Marta desfilaba hasta el altar.

Marta Pombo y su padre en el día de su boda. GTRES

"Marta, no hay nada mejor que estar a tu lado. Te prometo ser el mejor hombre como marido y como padre. Y superar todas las adversidades juntos", ha afirmado Zamalloa en su discurso durante la boda. Marta tampoco se ha quedado atrás: "Tú has sido uno de los mejores regalos. Quiero que estés aquí porque te elijo a ti cada día. Cada día serás mi presente. Te elijo para formar equipo hoy y siempre".

La pareja anunció su boda en septiembre de 2022, tan solo unas semanas antes de dar la bienvenida a su hija Matilda. Este 21 de octubre es más especial todavía, porque su hija también cumple su primer año de vida, por lo que será una celebración doble.

Marta y Luis han anunciado que se marcharán este lunes, 23 de octubre, de viaje de novios a Sri Lanka y Maldivas. Lo harán solos, aunque están preparando otra escapada con Matilda para finales de año.

Su relación se remonta al año 2018, aunque no comenzaron como pareja hasta 2021. Por aquel entonces, la mediana de las Pombo estaba casada con Luis Giménez, con quien fundó su marca de ropa Tipitent y con quien duró un año y medio como un matrimonio. Finalmente, en 2021 la influencer anunció que ya no estaba con él. Una ruptura que no llegó sola.

Una publicación compartida de Luis Zamalloa (@zamaluis)

La propia influencer anunció que se apartaba de las redes sociales y de la vida pública al estar padeciendo una profunda depresión que puso en manos de profesionales rápidamente: "Voy a seguir fuera de redes a pesar de perder muchos contratos laborales. Es algo que asumo porque lo necesito. Mi cabeza y mi salud mental es lo primero. No estoy preparada para estar expuesta a este mundo".

Unos meses más tardes, comenzaría su relación con otro Luis, pero en este caso Zamalloa. Su primera toma de contacto fue durante una sesión de fotos de la marca tres años antes, pero no fue hasta el verano de 2021 cuando comenzaron. Apenas un tiempo después, la pareja anunciaría la llegada de su primera hija.

