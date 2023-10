Del hermano-fan de Meryl Streep al selfi de Paloma Rocasolano: las anécdotas de los Princesa de Asturias

El gran día de Asturias y de la heredera a la Corona, la princesa Leonor de Borbón (17 años), ha llegado. Este viernes, 20 de octubre, se han celebrado los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor de Oviedo. La cita ha reunido a grandes personalidades de la cultura internacional, así como a la Familia Real española.

Además de la importancia de contar con testigos de la talla del atleta keniano Eliud Kipchoge (38), la oscarizada actriz Meryl Streep (74) o el escritor japonés Haruki Murakami (74), la gala -y la antegala- ha dejado otras anécdotas de los asistentes y de la propia Familia Real.

Más de 1.000 invitados se han dado cita en el teatro Campoamor para ser partícipes de una gala que ha comenzado con unos minutos de retraso.

[La historia de amor eterno de Haruki Murakami y su mujer, Yoko Takahashi: casados desde los 20, socios y sin hijos]

Paloma Rocasolano durante los premiso Princesa de Asturias. TVE

1. Paloma Rocasolano, una fija en los premios

La asistencia de Paloma Rocasolano (71), madre de la reina Letizia (51), a los Premios Princesa de Asturias es habitual cada año. A pesar de que su presencia no ha sido una sorpresa, su elección del estilismo ha vuelto a llamar la atención. Los pendientes, al igual que ella, son unos fijos en la gala. Se trata de unos pendientes de oro blanco con grandes perlas y que ha llevado ya en varias ocasiones: en los príncipe de Asturias 2013, los princesa de Asturias 2014 y los princesa de Asturias 2015. Durante el discurso de su nieta Leonor, Paloma se ha mostrado muy emocionada al escuchar sus palabras.

Además, también ha destacado su cercanía con el público y el resto de invitados. Una de las imágenes más anecdóticas de la gala es en la que aparece haciéndose un selfi junto a la política Ana Pastor (65).

2. Meryl Streep y su hermano fan

Desde el primer momento, la simple asistencia de Meryl Streep era lo más esperado de estos premios. Una vez llegó a Oviedo, la oscarizada actriz se convirtió en uno de los mayores reclamos. Pero no ha venido sola a España. Le ha acompañado su hermano, Harry William (72), que ha estado junto a ella en cada paso que ha dado: en su recepción, en la cena con Antonio Banderas y no podía faltar a la gala.

Ubicado en uno de los palcos superiores del teatro, Harry ha grabado con su iPhone cada momento en el que su hermana ha sido la protagonista: su entrada, la recogida del diploma, su discurso...

Harry William grabando a Meryl Streep. TVE

"Oh, oh...", ha comenzado a decir la actriz al ver que no tenía consigo el discurso que tenía preparado. Durante sus palabras de agradecimiento, la actriz ha tenido tiempo para mencionar a españoles ilustres de la historia como Pablo Ruiz Picasso, Penélope Cruz (49) y Federico García Lorca.

3. La asistencia de Feliciano López y Sandra Gago

Aunque su presencia estaba más que justificada en los premios Princesa de Asturias, la asistencia de Feliciano López (42) y Sandra Gago (28) ha suscitado comentarios. El extenista se ha estrenado este año como miembro del jurado de los premios en la categoría de Deporte.

Sandra Gago y Feliciano López en los premios. GTRES

Sigue los temas que te interesan