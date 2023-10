Harry, el hermano de Meryl Streep que la acompaña en Oviedo: coreógrafo, profesor y celestino de la actriz

Meryl Streep (74 años) se ha convertido en la gran protagonista de la edición 2023 de los Premios Princesa de Asturias. Aunque la gala tendrá lugar este viernes, 20 de octubre, la actriz ha acaparado el foco desde que llegó a Oviedo el pasado martes, día 17, cuando tuvo una recepción oficial en el hotel Reconquista. No estaba sola, la acompañaba su hermano, Harry William III (72), quien también ha estado a su lado en otras importantes galas.

En 2016, cuando Meryl presentó su película Florence Foster Jenkins en el Festival de Cine de Roma, también fue su hermano quien la acompañó en su recorrido por la alfombra roja y en una fiesta en su honor celebrada en la embajada de Estados Unidos.

Harry William III lleva el mismo nombre que su padre y es el segundo de los tres hermanos, siendo Meryl la mayor y Dana David (70) la menor.

Meryl Streep y su hermano, Harry, en su llegada a Oviedo. Efe

Si bien no ha tenido la misma proyección mediática que Meryl y su rostro no resulta tan conocido, Harry William Streep también probó suerte en el séptimo arte a finales de los 70 y principios de los 80. Actuó en Frames of reference (1978) y en Danza lenta en la gran ciudad (1978). Tras cámaras, fue parte del equipo de Navidades infernales (1980), donde ejerció de coreógrafo. Hasta el año 1993, tal y como figura en su cuenta de LinkedIn, este fue su trabajo, en una compañía de danza con sede en Nueva York.

Aunque su paso por la industria fue breve, Harry siempre ha estado ligado al mundo de la actuación. No solo por su hermana Meryl, sino también por su mujer. Desde 1980 está casado con Maeve Kinkead (77), actriz, escritora y poeta neoyorquina, conocida por interpretar a Vanessa Chamberlain en la telenovela Guiding Light. El matrimonio tiene dos hijos, Abraham (42) y Maud (39).

Profesionalmente, eso sí, el hermano de Meryl Streep ha llevado a cabo otras labores al margen de la industria del entretenimiento. Harry William cambió completamente de sector, dedicándose al área de la educación. Ha sido profesor de baloncesto e historia. Además, subdirector de una escuela secundaria pública. A día de hoy, tal y como apunta en su perfil de profesional, está jubilado. Así, tiene tiempo de acompañar a su hermana Meryl en algunos de sus grandes momentos artísticos.

Harry William III ha viajado a Oviedo para ser testigo del próximo galardón de Meryl Streep. La actriz recibirá el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023 en una ceremonia presidida por los reyes Felipe VI (55) y Letizia (50) y su hija Leonor (17) en el Teatro Campoamor.

Meryl Streep en su recibimiento oficial como ganadora de un Premio Princesa de Asturias. Efe

Harry William tiene una relación muy estrecha con su hermana mayor. Además, según los medios estadounidenses, puede presumir que fue él quien ejerció de celestino entre la actriz y su actual marido, Don Gummer. El matrimonio se conoció a través del que hermano de Meryl Streep y se casaron en 1978, apenas seis meses después de comenzar su relación.

Su viaje a Oviedo

Hasta ahora, Harry sólo ha tenido protagonismo en la primera jornada de la actriz en Oviedo. El pasado martes, 17 de octubre, la protagonista de El diablo viste de Prada llegó al Hotel Reconquista pasada las 9:00 horas y acompañada de su hermano.

Este pasado miércoles, día 18, continuaron los actos. Pero esta vez, no hubo constancia -al menos en las imágenes captadas por los fotógrafos- de Harry William. Entonces tuvo lugar el recibimiento oficial de la intérprete, en el mencionado hotel. Haciendo gala de su naturalidad y cercanía, Meryl Streep protagonizó la primera gran anécdota de los Premios Princesa de Asturias 2023 al atreverse a bailar al son de las gaitas con las que fue agasajada.

La actriz y su hermano volvieron a aparecer juntos este jueves 19 en el tradicional concierto de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo, que fue presidido como es habitual por los Reyes y sus hijas.

