Geométricos, en tamaño maxi y ‘made in Spain’: así son los pendientes favoritos de Ana Milán

Los accesorios siempre han sido una parte fundamental de cualquier estilismo y es que pueden cambiar por completo el concepto del mismo, desde elevar un look sencillo para hacer que seas la invitada perfecta, hasta relajarlo para poder llevarlo en el día a día. Bolsos, pendientes, collares o incluso accesorios de pelo son esos imprescindibles sin los que no podemos salir de casa.

De entre todos ellos, podemos decir que son los pendientes los favoritos y es que por mucho que parezca que pueden pasar desapercibidos, también tienen un gran efecto sobre el rostro como aportarle luz, color o enmarcarlo, por ejemplo. Desde los más sencillos como las perlas o los diamantes, a los clásicos como los aros, sin olvidarnos de los maxi pendientes, una de las estrellas de los últimos años que ha traspasado barreras para llevarse también en el día a día.

A la hora de buscar cómo combinarlos, uno de los trucos está en fijarse en las que más saben de moda ya que ellas conocen a la perfección la forma de lograr el equilibrio en cada look. Celebrities, influencers y actrices nos sorprenden a diario con looks de lo más inesperados que nos ayudan a inspirarnos cada mañana. La última en hacerlo ha sido Ana Milán (49 años) con un look que sigue la tendencia color block y, además, pone el broche de oro con unos maxi pendientes geométricos.

[Ana Milán, elegante y sofisticada con la falda de Coosy que estiliza la figura]

Ana Milán con un look que sigue la tendencia color 'block'.

Ana ha apostado por una falda midi en color morado de lo más favorecedora y una blusa a contraste en color mostaza. De accesorios, tan solo unos pendientes de la firma española Lausett que queremos copiar ya mismo, por eso, aquí van varios modelos que ya tenemos en nuestra wishlist para llevar el look de la actriz.

De colgar para las que quieran un diseño con movimiento, los pendientes OZ son ideales para incorporar en el día a día y es que las pinceladas de colores vivos te aportarán mucha luz si eres de las que prefiere los colores oscuros en invierno.

En colores más clásicos pero igual de llamativos son los pendientes Mercury: cuadrados, con líneas verticales en blanco y negro y un triángulo en dorado en el centro del mismo. Elige esta opción para estilismos más sofisticados y combínalos en la misma gama de colores si quieres un resultado de lo más elegante.

Pendientes Mercury.

Sigue los temas que te interesan