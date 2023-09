De Antonio Carmona a Himar González: los famosos que superaron una sepsis como la de Pepe Domingo Castaño

Se cumple una semana desde que el mundo de la radio y de la televisión tuviera que despedir a uno de sus grandes. En la madrugada del pasado 17 de septiembre, Pepe Domingo Castaño apagaba su voz para siempre, a los 80 años, en el madrileño Hospital de la Zarzuela tras un fallo multiorgánico causado por una septicemia.

La septicemia o sepsis es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, como explicó el investigador Eduardo López Collazo en una columna en EL ESPAÑOL. Se trata de una enfermedad rápida y letal que puede tener su origen en cualquier tipo de infección. Detectarla a tiempo y la respuesta del paciente a los antibióticos es clave para la supervivencia del enfermo.

Ivonne Reyes (55 años), Himar González (47) o 'El Soro' (61) son algunos de los rostros conocidos que han sobrevivido a una sepsis y que han narrado los síntomas de la terrible enfermedad. Todos llegaron a pensar que no lo contarían.

Antonio Carmona

Antonio Carmona. Gtres

Este medio dio en primicia el ingreso hospitalario del cantante tras sufrir una infección causada por unos implantes dentales que le obstruyeron la respiración. Una situación que rara vez se produce, como explicó el director médico de la clínica CIRO (acrónimo correspondiente a Centro de implantes, rehabilitación oral y ortodoncia), Vicente Jiménez.

El especialista reconoció que "existen casos de septicemia -infección generalizada- tras este proceso", pero que se trata de algo excepcional.

El artista cayó en coma inducido. "La semana del coma fue muy loca. Vi a mi padre, vi a Ángel Nieto, vi unas figuras, unos ángeles y unas cosas por ahí... Era alucinante. Todo eso pasó y me recuperé. Dios me ha dado otra oportunidad", desveló en conversación con EL ESPAÑOL.

Vicente Ruiz, 'El Soro'

El torero a su salida del hospital. Gtres

El torero Vicente Ruiz, apodado 'El Soro', estuvo ingresado en estado grave en la UCI del Hospital Clínico de Valencia debido a una sepsis a comienzos del 2020.

Fue hospitalizado por una infección bacteriana en la prótesis, que se le implantó tiempo atrás en su rodilla izquierda, y que finalmente le tuvo que ser extraída.

Tras más de dos semanas ingresado recibió el alta. Reconoció entonces haber "visto la muerte más cerca que nunca" y aseguró que ahora "valoraba mucho más la vida".

Himar González

Himar González en una imagen de archivo. Gtres

También en 2020, la presentadora de El Tiempo de los informativos de Antena 3 estuvo hospitalizada durante 11 largos días como consecuencia de una bacteria. "Fue causándome una infección interna muy grave, y la infección pasó a sangre. Afortunadamente, lo pillamos a tiempo. Porque uno o dos días más tarde y posiblemente, tal y como me dijeron, ya no estaría aquí…", desveló en las páginas de la revista ¡HOLA!.

Himar consiguió recuperarse poco a poco y volver a la rutina y a la normalidad.

Ainhoa Arteta

La soprano Ainhoa Arteta. Gtres

La soprano vivió los peores momentos de su vida, en cuanto a salud se refiere, cuando en 2021, después de salir de la Covid-19 que la dejó en silla de ruedas, tuvo que ser de nuevo ingresada por un cólico nefrítico que le derivó en una septicemia.

Tuvieron que trasladarla en helicóptero, dada la urgencia de su caso y permaneció 10 días en la UCI, seis de ellos en coma inducido. Tuvieron que cortarle parte del dedo índice de la mano derecha y un dedo del pie derecho. La penicilina, a la que era alérgica, le salvó finalmente la vida, tras no responder a ningún otro antibiótico.

Ivonne Reyes

Ivonne Reyes. Gtres

La venezolana sufrió una grave infección que casi le provoca la muerte en 2022, como desveló ella misma en una entrevista en Lecturas. "Se supone que tenía cistitis. La infección pasó a todos los órganos y me diagnosticaron septicemia", contó.

"Pasé cuatro días en casa con hasta 41 de fiebre, deliraba. El dolor era horrible. Asumí que me moría. Pensé: '¿dónde me van a enterrar?' Llamé a un cura porque quería la bendición para irme en paz. Me despedí de todo el mundo. Hay poca gente que sale de la sepsis".

Madonna

Madonna. Gtres

Una de las últimas en padecer una septicemia ha sido la cantante estadounidense, quien a principios de este pasado verano tuvo que ser ingresada y pasar unos días en Cuidados Intensivos.

Nunca trascendió el origen de la infección pero los médicos aseguraron que cuando llegó al hospital Madonna estaba "extremadamente grave". Su familia llegó a temer por su vida.

