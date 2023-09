La sorpresa del emérito Juan Carlos a Julio Iglesias por su 80 cumpleaños: su emotivo vídeo desde Abu Dabi

Este sábado, 23 de septiembre de 2023, no es un día cualquiera en la tranquila vida del legendario artista Julio Iglesias. El cantante más internacional cumple 80 años, un aniversario, qué duda cabe, muy especial y significativo. Marcado en rojo en su calendario vital. Cuentan quienes lo conocen que no quiere celebrarlo ni que se hable de su cumpleaños porque, de acuerdo a esas versiones, no llevaría demasiado bien el paso del tiempo.

No obstante, este sábado Julio ha recibido en su domicilio una sorpresa muy especial en forma de vídeo. Su gran amigo Richy Castellanos ha trabajado, durante meses, con denuedo y tesón para conseguir un material audiovisual inédito e insólito, único e irrepetible. Castellanos ha logrado reunir a 465 personalidades de todo el mundo para conformar un vídeo en el que cada uno de ellos felicita al universal cantante.

Así lo ha desvelado el propio Richy en una conexión en directo con el programa de Antena 3 Y ahora Sonsoles. No obstante, en medio de esta suerte de entrevista con el amigo de Julio, éste ha desvelado la gran noticia: Juan Carlos I (85), gran amigo personal de Julio Iglesias, también le ha dedicado unas sentidas palabras desde Abu Dabi en forma de vídeo.

El mensaje que Juan Carlos I graba desde Emiratos Árabes dice así: "Julio, te deseo muchas felicidades y que tengas un cumpleaños muy feliz. Espero que nos veamos pronto, te deseo todos los éxitos que te mereces todavía".

Toda una proeza que, advierte Castellanos, no fue nada fácil. Hacía mucho tiempo que Juan Carlos I no se dejaba ver en una actitud tan relajada y cotidiana, en la intimidad de su hogar, y tampoco existía material gráfico del exmonarca en su residencia de Abu Dabi. "Desde aquí quiero darle las gracias a Su Majestad el rey Juan Carlos I por este vídeo", ha expresado el empresario en el espacio de Sonsoles Ónega (45).

En esa línea, Richy ha explicado: "Lo he conseguido porque me acaba de llamar hace un par de horas una íntima amiga mía, la princesa Kalina de Bulgaria (51), y le he pedido un vídeo. Todos estaban ya editados, pero estos dos acaban de llegar ahora mismo". Castellanos ha matizado la importancia de este material de Juan Carlos I: el exmonarca ha hablado después de "tres o cuatro años".

"Estoy muy agradecido a la Princesa", ha expresado Richy, para añadir: "Esta tarde me ha llamado y me ha dicho 'no tengo un vídeo, tengo dos, porque se lo he pedido a mi tío'".

La última imagen de Julio Iglesias, compartida por el cantante en su Instagram.

Destaca Castellanos que este trabajo audiovisual le ha llevado seis meses, y que, en total, todas las grabaciones conforman una pieza de tres horas y media, que ha enviado al cantante a las 12 de esta noche de este pasado viernes día 22, para felicitarle por todo lo alto y que, de seguro, emocionará a Julio al comprobar la cantidad de personalidades mundiales que han querido participar en este proyecto tan emotivo.

"Para mí es un orgullo ser amigo de Julio, un genio. Lo quiero, lo admiro y las cosas hay que hacerlas en vida. Cumple 80 años como rey de la música, quería hacerle un regalo especial y pensé en un vídeo para enmarcar una fecha única", ha expresado en las últimas horas Richy Castellanos en ¡HOLA! "Este homenaje es un abrazo de cariño, admiración y de vivencias compartidas con él de 460 personas. Francis Magan lo ha editado sin cortes y por orden alfabético y Julio será el primero en verlo", ha añadido.

Carlos Moyá (47), Luis Alfonso de Borbón (49), Rafa Nadal (37), Tita Cervera (80), Carmen Martínez-Bordiú (72), Felipe González (81), José María Aznar (70), Iker Casillas (42) o Fernando Verdasco (39), son algunas de las personalidades que felicitarán a Julio Iglesias este sábado día 23 de septiembre.

Cabe puntualizar que no es la primera vez que Juan Carlos I y Julio Iglesias se sorprenden con un aniversario de por medio. El 22 de septiembre de 2004, el Emérito le dio otra gran sorpresa al cantar en persona el cumpleaños feliz durante el concierto benéfico Me olvidé de vivir. Ambos mantienen una relación muy estrecha y de amistad desde hace más de 40 años.

Juan Carlos, de nuevo en España

Juan Carlos I no asistirá el 31 de octubre a la sesión solemne de las Cortes Generales en la que la princesa Leonor (17) jurará la Constitución el día de su 18 cumpleaños, pero sí participará en la celebración familiar y de carácter privado con la que se cerrará esa jornada, han informado fuentes de la Casa del Rey.

El Palacio de la Zarzuela ha desvelado este pasado viernes la fecha en la que la princesa de Asturias acatará la carta magna al alcanzar la mayoría de edad y los actos posteriores previstos ese mismo día.

El Emérito, en su última visita a España. Gtres

Con posterioridad a la sesión solemne en el hemiciclo del Congreso y al acto que habrá en el Palacio Real de Madrid, con la imposición del Collar de la Orden de Carlos III y un almuerzo con los representantes de los poderes del Estado, tendrá lugar la cita familiar en el Palacio de El Pardo.

Además de los Reyes, la Princesa y la infanta Sofía (16), estarán en este encuentro privado los reyes Juan Carlos y Sofía, las infantas Elena (59) y Cristina (58), y sus hijos y la familia de la reina Letizia (51).

El rey emérito, quien en agosto de 2020 se marchó a vivir a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) no participará en los actos institucionales de la jura de la Constitución de la princesa, como tampoco estuvo en la proclamación de Felipe VI (55) el 19 de junio de 2019.

La última vez en que se reunió toda la familia de Felipe VI fue el 2 de noviembre de 2018 en el 80 cumpleaños de la reina Sofía en el Palacio de la Zarzuela. En aquella ocasión, la Casa del Rey distribuyó una imagen en la que posaron juntos los reyes, sus hijas, sus padres, sus hermanas y los hijos de estas.

