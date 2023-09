Nieves Álvarez se convierte en la invitada más elegante de la temporada con un original look de blusa y pantalón

Elegancia, glamour y buen gusto son las palabras que mejor describen a Nieves Álvarez (49 años), una de las mujeres más estilosas de nuestro país. Esta vez ha dejado sin palabras a sus seguidores con un impresionante look que la convierte en la invitada más chic de la temporada.

Según ella misma ha desvelado en su perfil de Instagram, este pasado fin de semana, asistió a una boda con un espectacular atuendo que dista de los clásicos vestidos y monos. La modelo optó por un outfit de blusa y pantalón, ideado por su estilista, Fran Marto, que es un total acierto.

Nieves Álvarez apostó por un dos piezas de Isabel Zapardiez que sigue a la perfección la esencia de la diseñadora: contrastes y fusiones. En concreto, eligió una blusa amarilla con gran volumen, confeccionada en organza de seda natural y realizada con técnica moulage. Su valor es de 530 euros y está disponible desde la talla S hasta la L. En cuanto a la pieza inferior, es un elegante pantalón verde de aspecto oversize, pinzas y cintura de goma que reinterpreta un must de la firma. Está a la venta en los mismos tamaños de la camisa por un precio de 410 euros.

Como calzado eligió unos salones de tacón fino y en tono metalizado, firmado por Dsquared 2, que apenas se apreciaban por el largo del pantalón. Sin embargo, la modelo ha dejado en sus redes sociales todos los detalles y se perciben con claridad. En cuanto a los complementos, optó por piezas de la casa italiana Bvlgari, entre los que resaltaba su clutch en tonos beige y con un tejido muy propio del verano, dando así un toque estival.

En el look beauty no arriesgó demasiado. Nieves Álvarez se mantuvo en una línea sencilla que no restó protagonismo al outfit y elevó -aún más- su elegancia. En el maquillaje optó por tonos tierra y en el peinado dejó su melena suelta y al natural.

En definitiva, un look de 10 que se ha robado las miradas de las redes. Además de pedir las referencias del outfit, sus seguidores la han elogiado como comentarios como: "Estilazo", "Espectacular"o "Muy chic". Otros destacan su nuevo peinado, asegurando que luce impresionante con el pelo corto. Alguna, además, le confiesa que es su referente al momento de vestir.

