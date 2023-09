La combinación de dos colores con la que Sarah Jessica Parker causa furor en la New York Fashion Week

Sarah Jessica Parker interpretando a Carrie Bradshaw en uno de los capítulos de la primera temporada de 'And just like that'.

Nueva York está viviendo en estos primeros días de septiembre dos de sus semanas grandes. La primera de ellas, protagonizada por el US Open de tenis en el que, a lo largo del fin de semana, se han podido ver a rostros conocidos como Kylie Jenner (26 años) y su novio, el actor Timothée Chalamet (27), entre otros muchos.

Por su parte, desde el jueves, día 7, la New York Fashion Week -oficialmente Mercedes-Benz Fashion Week- ha tomado, literalmente, los mejores lugares de la ciudad con desfiles como el de Michael Kors, Proenza Schouler o el español Palomo Spain, que conquistó a la crítica y al público presente en el mítico Hotel The Plaza.

Para The Daily Front Row, la 10.ª entrega de premios anual a los Medios de Moda, celebrada en The Rainbow Room, Sarah Jessica Parker (58 años) hizo acto de presencia con un outfit que, perfectamente, podría haber sido elegido por la icónica Carrie Bradshaw -su personaje en Sexo en Nueva York y And just like that-.

SJP combinó dos colores que, a priori, parece imposible que casen bien. La it girl ha logrado que, bajo un lluvioso día de Nueva York, a todo el mundo le apetezca meterle neón a un vestido malva. La pieza que eligió la actriz es un vestido firmado por uno de sus diseñadores de cabecera, Oscar de la Renta. Se trata de un diseño de largo midi, en encaje de guipur, con escote corazón y manga francesa. Su precio es de 3.260 dólares (unos 3.100 euros).

En sus pies, lució unos stilettos flúor de su firma homónima, SJP by Sarah Jessica Parker, cuya única tienda física, curiosamente, está ubicada en Perry Street, justo enfrente del apartamento del que Carrie Bradshaw salía y entraba desde 1998, cuando lo adquirió, hasta 2022, tras venderlo en la ficción a Lisette (Katerina Tattembaum) su vecina de abajo, una joven diseñadora de joyas.

Sarah Jessica Parker en los premios The Daily Front Row. Gtres

En su mano derecha, la intérprete llevó el Baguette de Fendi que se diseñó con motivo del 25 aniversario del bolso. Tiene tamaño mediano, está confeccionado con un bordado integral de lentejuelas metalizadas en color morado con diferentes formas y dimensiones.

En la zona central, el bolso del que presume Carrie lleva el cierre con la doble F de Fendi. Tiene detalles en piel, bordados de cuentas tono sobre tono y cierre magnético. Esta increíble pieza, que está disponible en la página web oficial de la casa italiana hasta en seis colores -rosa, rojo, azul, verde, dos tipos diferentes de morado y azul claro-, tiene un precio de 3.500 euros. Sarah Jessica Parker causa furor, una vez más, y vuelve a coronarse como icono de moda con esta combinación de colores.

