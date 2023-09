Alejandra Rubio estalla contra los que la critican por volver al trabajo tras la muerte de Teresa Campos

La semana pasada, sin miedo a equívoco, fue una de las más duras -cuando no la más- para el seno de la familia Campos tras el fallecimiento, el pasado martes 5 de septiembre, de la legendaria María Teresa Campos. Las hijas de la comunicadora, Terelu Campos (58 años) y Carmen Borrego (56), y todos sus nietos se mostraron devastados tras el deceso.

Así, rota y desarbolada, se pudo ver a la familia en el velatorio y capilla ardiente de la presentadora, en el Tanatorio de La Paz, en Tres Cantos. Más allá del dolor y del duelo, la hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio (23), decidió retomar su actividad laboral esa misma semana. Reapareció en el espacio Así es la vida, donde colabora, el pasado viernes día 8.

Hizo lo propio, además, en el fin de semana, en su participación en Fiesta, en Telecinco. También ha reactivado su parcela de it girl, subiendo a la red un reel. De este modo, la nieta de María Teresa ha optado por recuperar la normalidad tras el deceso de su abuela. Un extremo que bien podría entenderse como una forma de superación, de continuidad y de mirar hacia adelante.

[Alejandra Rubio regresa a 'Así es la vida' tras la muerte de Mª Teresa Campos: "No te hemos obligado"]

El escrito de Alejandra Rubio en su perfil de Instagram.

No obstante, lo cierto es que Alejandra ha recibido duras críticas en los últimos días por retornar tan pronto a la televisión y a las redes. Una cascada de comentarios negativos -e hirientes- en sus redes que Alejandra Rubio no ha querido pasar por alto, y a los que ha respondido, tajante y rotunda, este lunes 11 de septiembre, horas antes de la misa funeral en memoria de su abuela en Málaga.

"No suelo meterme en nada y menos hacer caso a la gente vacía que sólo busca su minutito de gloria en la televisión a costa de faltarle el respeto a los demás", ha comenzado diciendo Alejandra Rubio.

Para añadir: "Sí, estoy trabajando después de que mi abuela falleciera, exactamente igual que cualquier persona humana. He visto a actores a los que se les ha muerto su madre subirse a un escenario, a quien trabaja en un supermercado reincorporarse al día siguiente. Porque esto es la vida, mi duelo y mi dolor lo llevo yo como buenamente puedo, no como vosotros queréis que lo haga".

Tras esto, la influencer ha hecho un llamamiento y ha pedido, encarecidamente, que no se permita "decir barbaridades de este tipo en un medio público. Gracias a Dios, yo duermo bastante tranquila por las noches. Por favor, vive y deja vivir".

El duelo de Alejandra

Alejandra Rubio en el programa 'Así es la vida', el pasado viernes día 8 de septiembre. Mediaset

En el primer espacio que pisó tras la muerte de María Teresa Campos, Así es la vida, Alejandra se sinceró: "Lo peor de todo es cuando nos demos cuenta de lo que ha pasado, porque ahora mismo estamos en una nube. Ellas lo notarán más porque estaban tan pendientes en el día a día de ella que cuando empiecen a ver ese vacío diario va a ser muy difícil".

En esa línea, apostilló: "Me preguntó nuestra directora y le dije que sí, que el jueves estaría aquí con vosotros porque así estoy acompañada, entretenida. Mi madre no me ha dicho nada, y mi padre me insistió en que fuese a trabajar porque consideraba que sería mejor, que no le daría demasiadas vueltas a la cabeza. Yo creo que me viene bien".

El pasado sábado, día 8, reapareció también junto a Emma García (50), y admitió: "Es lo que toca ahora, asimilar. Después de todos estos días de locura, todavía nos queda un par de ellos, pero, digiriéndolo".

