El kimono playero de Lidia Bedman que es ideal como chaqueta de entretiempo

El mes de agosto está llegando a su fin, lo que para muchos marca también la vuelta de vacaciones. Aún así, queda verano por delante y no hay que bajar la guardia en la búsqueda de prendas estivales con las que seguir dando lecciones fashion. Es precisamente lo que hace toda una experta como es Lidia Bedman (38 años), que ha enamorado en su perfil de Instagram con una nueva prenda.

La imagen resulta evocadora: atardecer en la playa mientras pasea y se fotografía de espaldas luciendo un estreno de su armario. Se trata de un kimono a todo color con el que se suma a una tendencia que esta temporada 2023 ha arrasado. Nada mejor para estar al borde del mar, ya sea encima de un bañador o bikini o para dar un toque elegante a un look informal.

No es la única famosa que lo ha lucido durante este periodo de descanso; Nuria Roca (51) también ha apostado por él este verano, lo que demuestra que es un must have. ¿Alguien cree que es demasiado tarde para comprarse uno? En absoluto, porque es una pieza con mucho recorrido.

El de Lidia Bedman es naranja y morado de rayas, con un estampado de tigres. Muy llamativo e idóneo para animar cualquier outif de tonalidades neutras. Lo ha encontrado en la firma Bombay Sunset y tiene un precio de 75 euros. En la web no está ese modelo en concreto, pero sí uno igual en color verde. Confeccionado en algodón 100% incluye un cinturón para atarlo si se desea.

La descripción de la prenda que hacen en la web cautiva con sólo leerla: "Prepárate para dar rienda suelta al felino que llevas dentro con el cautivador estampado de tigre que adorna este kimono. El intrincado diseño, que encarna la belleza indómita y la majestuosidad de la jungla, muestra el poder y la gracia de estas magníficas criaturas. Con cada paso que das, exudas un aire de confianza indómita y atractivo irresistible".

La diseñadora Nidhi Patel es el alma de la firma y empezó en este mundo creando piezas de joyería. Posteriormente se asoció con Miguel y juntos idearon esta marca con una filosofía importante. "Nuestra marca se basa en los principios de sostenibilidad, empoderamiento y artesanía exquisita. Creemos que adoptando prácticas conscientes y gestión ambiental, podemos crear un futuro más verde para las generaciones venideras. Nuestro compromiso con la reforestación queda patente en los 400 árboles que hemos plantado en España, fomentando el crecimiento y la renovación", explican.

Lo bueno de este kimono es que no hay que guardarlo cuando termine el verano porque sirve de chaqueta de entretiempo para llevar con vestidos o con unos vaqueros y una camiseta básica. Sea cual sea la opción elegida, siempre le aportará glamour al resultado.

