Lo que debes saber de Lidia Bedman, la primera dama de Santiago Abascal: su pasado en la política y sus pasiones

El domingo 23 de julio el resultado de las elecciones generales podría cambiar la fotografía del Gobierno de España con nuevo presidente, nuevos socios y también nuevas primeras damas. El líder de Vox, Santiago Abascal (47 años), no tiene opciones para ganar, pero sí para ser un socio a tener en cuenta, lo que le coloca en una posición más pública, algo que afecta también a su faceta personal.

En ella, su mujer, Lidia Bedman (38), tiene un papel muy importante: es su mejor apoyo y también su mejor embajadora como ha demostrado durante la campaña apoyando en sus redes a su marido. No es algo baladí, teniendo en cuenta que acumula 237.000 seguidores en Instagram. Aunque su faceta de influencer es la más conocida, hay otros datos interesantes y mucho menos conocidos de esta alicantina, casada con el político desde 2018 y madre de dos hijos, Jimena (9) y Santi (7).

Una de sus características destacadas y también muy aplaudidas de su personalidad es la discreción. No concede entrevistas, ni hace declaraciones públicas, pese a ser toda una personalidad en redes, quiere estar en la sombra y sólo se deja ver con Abascal en momentos muy puntuales, como la celebración del Día de la Hispanidad, alguna boda y algún evento relacionado con moda, su gran pasión. Esto es todo lo que debes saber de la primera dama del líder de Vox.

Un breve paso por la política

Vino al mundo un 19 de abril de 1985 en Alicante en el seno de una familia trabajadora. Su padre, José Ramón Bedman, nació en Jaén y siempre fue un apasionado de las motos; y su madre, Asunción Lapeña, es de Cuenca y un claro referente en su vida. Ambos dejaron sus respectivos pueblos para trasladarse a la localidad levantina de San Vicente del Raspeig, donde formaron su familia. Lidia estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Alicante y posteriormente amplió su formación con dos máster, de Dirección Comercial y Marketing y Comunicación de Belleza y Moda.

La moda siempre ha sido su pasión y empezó escribiendo un blog en el periódico Información de su ciudad natal. También estuvo tentada de meterse en política, ya que se presentó como candidata a la Asamblea de Madrid por Vox en 2015, pero fue una simple anécdota en su trayectoria y siguió con su verdadera vocación.

Su historia de amor con Abascal

La boda de Abascal y Lidia Bedman, en 2018. Gtres

Bedman es la segunda esposa del político, que estuvo casado en primeras nupcias con Ana Belén Sánchez, madre de sus dos hijos mayores, Adriana y Jaime; se separaron en 2010. Años después iniciaría su relación con su actual pareja y se casaron en 2018 cuando ya habían nacido sus dos pequeños, Jimena y Santi. Se desconoce la fecha exacta del inicio del romance.

Lidia y Santiago comparten ideales y valores tradicionales y ella sabido encontrar el equilibrio perfecto entre su faceta pública en redes sociales y el respeto y protección a la carrera de su marido. En la única entrevista que ha concedido en prensa, realizada hace cinco años, no dudó en confesar: "Me discriminan por mi marido, pero yo no hago política", aludiendo a algunos contratos publicitarios que había perdido tras el auge de Vox.

Desde entonces, no ha vuelto a hablar de él en público, y tampoco lo hace en su perfil de Instagram, aunque sí ha compartido alguna foto de pareja. Hace unas semanas, por ejemplo, subía una imagen inédita de su boda y también ha mostrado los carteles de campaña del partido en sus stories siempre acompañados de corazones. Hasta ahí... Es más explícita mostrando pinceladas de su faceta maternal.

Su diseñadora favorita

Bedman es la mejor embajadora de Moda Abascal, la tienda de ropa que su suegra y su cuñada regentan en el país vasco, que promociona constantemente y que firma muchos de los looks que sube a sus redes diariamente. Pero, sin duda, su diseñadora preferida es la leonesa Silvia Fernández, que la ha vestido en sus citas más importantes, tanto públicas como familiares. Ella fue la creadora del aplaudido vestido rosa que la influencer lució en la recepción del Palacio Real presidida por Felipe VI (55) y Letizia (50) con motivo del Día de la Hispanidad en 2022, también la vistió para la reciente comunión de su hija mayor, el pasado 8 de mayo.

Su estilo se podría definir como elegante, con tintes clásicos, pero siempre aportando un toque de modernidad y de tendencia. En su armario compiten los colores pastel con el rojo y el verde y los estampados florales y geométricos. Como dato importante, resaltar que es una gran embajadora de la moda española.

Deporte, aficiones y amigas íntimas

Lidia tiene un espectacular físico, que trabaja a conciencia ayudada por su entrenador personal, Juanjo Rodríguez, con quien lleva trabajando muchos años. Él es el personal trainer de las celebrities, pues también trabaja con Paula Echevarría (45) y Ariadne Artiles (41) entre otras. No es el único que pone a tono su anatomía, también cuenta con Víctor Madrid en su equipo fit. Practica pilates y le apasiona correr. Para ella, el deporte es un compromiso y la mejor medicina para el cuerpo y la mente.

Es una gran cocinera y le gusta salir a la naturaleza, montar a caballo y descubrir rincones de la geografía española, aunque su Alicante natal es su lugar favorito para desconectar. Además de su familia, cuenta con un íntimo grupo de amigas entre las que se encuentra la modelo Vania Millán (45) e Ingrid Asensio con las que celebró su cumpleallos el pasado mes de abril en uno de sus restaurantes favoritos de Madrid.

