Lección de estilo: cómo llevar la falda pareo con tu bikini este verano según Carmen Lomana

Ahora que llega el buen tiempo y las vacaciones están a la vuelta de la esquina, es hora de hacer la maleta para irse a disfrutar de unos días de relax y desconexión. Y en la maleta, los mejores looks tanto para ir de paseo como a la playa y la piscina. De hecho, una de las reglas que todos deberíamos aplicar, y que las expertas en moda ya hacen, es no echar nunca en la maleta cualquier prenda que no nos pondríamos en el día a día. Es decir, nada de llevar camisetas o vestidos viejos para ir a la playa.

Y es que, ¿por qué llevar un vestido que no nos gusta cuando podemos llevar el mejor dos piezas de la temporada? Hay un sinfín de opciones para vestirse en vacaciones, desde un vestido fishnet o de punto, un dos piezas de algodón o lino, e incluso un bikini combinado con un pareo largo para darle el toque más sofisticado a tu look estival.

Carmen Lomana (74 años) es una de esas celebrities que domina a la perfección el arte de los mejores looks y es que solo ella sabe cómo combinar una maxi falda pareo con un bikini en tendencia, tanto para este verano como para todos los siguientes. Un estilismo en el que predomina el movimiento, el color y la naturalidad, para dar lugar a una mezcla de atemporalidad y tendencia.

Carmen Lomana ha combinado la falda pareo Shasa con un bikini de la misma firma.

La celebrity ha compartido en sus redes sociales un vídeo disfrutando de una refrescante tarde de piscina, para la que ha elegido una maxifalda de ensueño de la firma ibicenca Charo Ruiz. Un diseño con doble abertura y con el detalle de la cintura anudada. Con paneles de guipur y un estampado floral hiperrealista que hacen de Shasa la compañera perfecta para un paseo junto al mar. Sienta fenomenal para combinar con unas alpargatas de cuña o unas sandalias planas o, al estilo Lomana, con un bikini para acentuar tu cintura.

Lomana ha combinado la falda pareo Shasa con un bikini de la misma firma que, además de ser tendencia, sienta bien a todo el mundo sin importar la edad ni el tipo de cuerpo. Y es que la clave está en la estructura elástica de nido de abeja tanto del top como de la braguita de tiro alto, confeccionada en algodón 100% estampado.

