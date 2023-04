Cristina Pedroche potencia su embarazo con un mono que sienta bien a todos los cuerpos

Al igual que sucede con los vestidos, los monos tienen el plus de que no hace falta combinarlos con nada para tener un look completo. Por eso, son una de las formas más fáciles para el día a día y es que por sí mismos pueden protagonizar un estilismo de diez. No solo para eventos formales, como bodas, en los que se ven mucho, también para el día a día.

Cristina Pedroche (34 años) ha compartido con sus más de 3 millones de seguidores una de sus soluciones estilísticas para esta temporada que, como no podía ser de otra manera, está compuesta por un jumpsuit. El que ella lleva es bastante casual, de un bonito color verde militar, un tono que se suele ver bastante durante los días de primavera.

Pertenece a la nueva colección de la firma Capriche, uno de sus must a la hora de vestir, pues sus prendas son modernas y de aspecto juvenil, además de cómodas. Una cualidad que se ha vuelto especialmente importante para ella ahora que está embarazada y su tripita no deja de crecer.

[Cristina Pedroche tiene el vestido que desearán esta primavera las embarazadas]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

El mono que lleva la presentadora se llama Tahoe y es perfecto para el entretiempo al ser de manga corta y pantalón largo. Tiene un diseño muy original, pues cuenta con arandelas de color dorado en las mangas, falsos bolsillos en la zona del pecho, cuello y unos bordados florales repartidos por la espalda y la zona del tobillo.

Se cierra al frente con una cremallera que permite jugar con su escote, que ya de por sí es pronunciado y en forma de pico. No se trata de un diseño excesivamente ajustado, de ahí que siente bien a todos los cuerpos, también a los que esperan un bebé, especialmente porque los pantalones quedan sueltos y el torso un pelín holgado. En cuanto a las tallas, se confecciona desde la XS hasta la XL. El precio de la prenda es de 144,99 euros y se puede comprar tanto a través de su tienda física, ubicada en el centro de Alicante, como a través de su página web.

Para añadir un extra de comodidad, Cristina Pedroche lo ha combinado con unas zapatillas deportivas de color blanco de Puma. Si bien siempre ha sido muy fan de las botas y los tacones, en esta etapa de su vida lo principal es el confort. El resultado, además, es de lo más favorecedor. "Me siento bella, me siento muñeca", ha escrito junto al post.

