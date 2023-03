Tratamientos faciales para rejuvenecer: los mejores para cada tipo de piel

Conocer qué tipo de piel se tiene es algo que solo tiene ventajas. No solo permite adecuar los tratamientos de belleza, sino que hace mucho más fácil la adquisición de nuevos productos. Y es que, aunque en muchas ocasiones se puede pensar que 'da igual' la crema que se use, no es así ya que una piel grasa no tendrá los mismos requerimientos que una seca, y viceversa.

Una vez realizado el test que indique si el rostro es graso, seco, mixto o sensible, llega el momento de renovar el neceser para que su cuidado sea correcto. Para ello nada mejor que recurrir a un experto en la materia, que hará que el resultado de los tratamientos sea el mejor posible, especialmente cuando lo que se busca es el rejuvenecimiento.

Piluca Barrau, farmacéutica experta en dermatología y Rachel Keys, enfermera dermoestética, desvelan cuáles son esos tratamientos que nos ayudan a rejuvenecer según el tipo de piel.

Cada tipo de piel necesita unos cuidados específicos.

Piel grasa

"Para la piel grasa, un tratamiento facial con ácido salicílico sería una excelente opción", dice Piluca Barrau, que añade que "este ácido penetra en los poros y ayuda a eliminar la suciedad y el exceso de grasa que pueden obstruir los poros y provocar brotes de acné".

El ácido salicílico también ayuda a reducir la inflamación, por lo que es ideal para aquellos con piel grasa y propensa a brotes. La experta aconseja además un tratamiento facial con una máscara de ácido salicílico, seguido de un limpiador facial suave y una crema hidratante ligera.

Piel seca

Esta variedad necesita una hidratación adicional para mantenerse saludable y radiante. Por eso, en palabras de Rachel Keys, lo mejor es "un tratamiento facial con ácido hialurónico". Según explica, se trata de "un humectante natural que ayuda a retener la humedad en la piel, previene la sequedad y las arrugas". La enfermera recomienda un tratamiento facial que incluya una máscara de ácido hialurónico, seguido de un masaje facial con un aceite hidratante y una crema hidratante rica.

Piel sensible

Este tipo de piel requiere un enfoque suave y delicado para evitar irritaciones y brotes. La farmacéutica sugiere para ella un tratamiento facial con avena, un ingrediente suave que ayuda a calmar la piel y reducir la inflamación.

"La avena tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir la irritación en la piel sensible", comenta Barrau, que sostiene que "un tratamiento facial con una máscara de avena, seguido de una crema hidratante suave, puede ayudar a hidratar la piel y reducir la inflamación".

Los exfoliantes son una parte básica en el cuidado de la piel. iStock

Piel mixta

Puede ser todo un desafío encontrar un tratamiento facial que funcione para todas las áreas de la piel, pero Keys aconseja utilizar "un tratamiento facial con ácido glicólico ya que es un exfoliante suave que ayuda a eliminar las células muertas de la piel y reduce la apariencia de los poros".

La enfermera dermoestética recomienda una rutina que incluya una máscara de ácido glicólico, seguido de una limpieza facial y una crema hidratante ligera.

