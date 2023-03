Iker Casillas desvela cuáles son las zapatillas por las que siente "adoración" (y están rebajadas)

Iker Casillas (43 años) no suele ocupar sus redes sociales en compartir sus conjuntos. Es más, su contenido suele estar centrado en sus aficiones, viajes o proyectos empresariales. Quizás por eso ha sorprendido tanto que el exportero del Real Madrid haya querido compartir con sus más de 19,5 millones de seguidores su nueva adquisición de moda.

Como buen deportista de élite, título que aún se le puede asignar pese a que lleva años retirado, no podía ser otra cosa que una pieza deportiva, más concretamente unas zapatillas. "¡Adoración!", ha escrito simplemente el ex de Sara Carbonero (37) junto a una fotografía en la que se puede ver un original modelo firmado por Adidas.

De entre toda la variedad que tiene de la marca de origen alemán, el de Móstoles ha apostado por el modelo Nizza Hi Rf, que destaca por su aspecto informal con el que recuerda al de las clásicas Converse. Aunque fueron creadas para los practicantes del skateboarding, dieron el salto a las calles gracias a su diseño, convirtiéndose en un icono. De caña alta, han sido creadas en colaboración con Parley for the Oceans, una organización ambiental sin ánimo de lucro que se enfoca en la protección de los océanos, y es que están fabricadas con materiales ecológicos.

Son de color gris oscuro y cuentan con detalles blancos que simulan desgaste. Están fabricadas con una combinación de hilo de alto rendimiento y poliéster reciclado, y su suela es de goma blanca. Se cierran con cordones de color blanco y tienen el detalle de las tres líneas características de la marca.

Uno de los puntos a favor de este calzado es su amplísima variedad de tallas, pues se fabrican incluso en medias tallas, encontrándose desde la 35½; hasta la 49⅓. Su precio de origen es de 100 euros, pero actualmente están rebajadas a 70 euros. Para hacer que sean únicas Adidas permite personalizarlas añadiendo un nombre o un número. El coste de este servicio es de 70 euros más 7,5 de gastos de envío. El resultado se verá en la parte interna de la zapatilla, junto al tobillo.

Iker Casillas, por su parte, parece que lleva la versión de serie. Por lo que se puede ver en la fotografía que ha compartido, las ha combinado con un pantalón vaquero de color azul para formar un look muy cómodo para el día a día.

