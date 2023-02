Sandra Gago tiene el jersey 'cashmere' para ir elegante y cómoda al mismo tiempo

Sandra Gago (27 años), la mujer del tenista Feliciano López (41), es ejemplo de discreción, pero también de elegancia y gusto a la hora de vestir. Lo demuestra en cada post en sus redes sociales, así como en los eventos públicos a los que suele acudir, casi siempre en solitario.

Por tanto, con el paso del tiempo ha sabido hacerse un hueco como influencer y sus 100.000 seguidores siguen con fervor todo lo que publicita, tanto ropa como productos de belleza. En una de sus últimas publicaciones, Gago ha demostrado que sabe cómo arrasar, y ejercer de suscriptora, con un elegante jersey cashmere que te enamorará por su sencillez.

"Always in cashmere", postea la modelo en inglés. Lo que significa en castellano: "Siempre en cashmere". Sandra sabe de lo que habla, pues este complemento es ideal para mezclar dos cosas clave en todo look que se precie: comodidad y tendencia. Para la ocasión, la mujer del tenista Feliciano López ha confiado en una firma italiana de confianza, Falconeri.

Se trata de un jersey que está rebajado, pues puede ser tuyo por 149 euros, cuando en un inicio costaba 218. "Jersey de cuello redondo realizado en 2 hilos de cashmere ultrasoft 2/28, máxima expresión de suavidad. Cuello, puños y bajo de canalé. Largo y corte estándares", se puede leer en la página web.

Además, desde Falconeri dan los motivos por los que debes comprarlo: "Símbolo indiscutible de lujo y sofisticación, el cashmere ultrasoft Falconeri nace de la larga tradición artesanal italiana. Unida al estilo clásico y delicado de la marca, la inconfundible suavidad de este material permite realizar prendas de una elegancia atemporal".

Las reacciones a la publicación de Sandra Gago son las que siguen: "Súper linda", "Bombón", "Wonderful pictures", "Estamos encantados con tu estilo", "Así se construye una carrera". Falconeri es una firma italiana especializada en la fabricación de prendas de punto versátiles y perfectas para el fondo de armario.

Llegó a España en el año 2019. El fuerte de esta marca son sus diseños atemporales y la esencia de sus tejidos, entre ellos el cashmere, un tejido que derrocha suavidad, comodidad y elegancia. El hilo conductor es la comodidad del punto sobre la piel, para un confort acorde con el estilo de la marca.

