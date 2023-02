Letizia se abona al cuero con una chaqueta de Carolina Herrera que estrenó en 2017

La semana de Letizia (50 años) siempre tiene la misma estructura en cuanto a intensidad se refiere. Los lunes suelen empezar con los actos más importantes para dejar en el jueves y viernes las cosas más relajadas y culturales, aunque igual de importantes.

Para hoy, 16 de febrero, han dejado la inauguración sobre el pintor Sorolla en el Palacio Real, en la que ha estado acompañada del rey Felipe VI (55). Parece que esta semana la Reina se ha abonado al cuero, ya que esta mañana en Madrid ha vuelto a lucir este tejido, que ya llevó ayer en forma de pantalones, esta vez, se trata de una chaqueta.

La esposa de Felipe VI ha recuperado un look que ya habíamos visto hace justo un año. Fue en febrero del 2022 cuando Letizia vistió exactamente igual que hoy para presidir en Madrid el XI Foro Contra el Cáncer celebrado con motivo del Día Mundial de esta enfermedad.

El 'outfit' que ha escogido la Reina para su último acto de la semana. EFE

Ya sabemos que ella es mucho de hacer esto, cuando ella opina que un conjunto funciona, lo repite exactamente igual en varias ocasiones. Lo que pasa es que en este caso no estamos muy de acuerdo en que el outfit sea un acierto.

Como ya hemos dicho, a la Reina le ha dado esta semana por el cuero y si ayer lo lució en formato de pantalones hoy lo ha hecho en forma de chaqueta. Esta prenda se lleva todo el protagonismo de la imagen de hoy. Se trata de una preciosa pieza de cuero de Carolina Herrera que estrenó el 22 de mayo de 2017.

Lo tenemos muy claro porque aquel día era su decimotercer aniversario de boda, y además, coincidía con sus suegros, Juan Carlos (85) y Sofía (84), en un acto del 40 aniversario de la Fundación Reina Sofía. Fue verla y enamorarnos al segundo de la blazer.

Pero si nos encanta, ¿cuál es el problema? Que se trata de un diseño que está creado para ser llevado cerrado. Su estructura, con cuello redondo, ajustada en el cuerpo y con péplum en la cadera, pide a gritos estar abotonada. Tanto es así, que los botones son grandes, forrados en piel y se pierden al estar abierta la chaqueta.

La cartera y los salones que ha lucido Letizia este jueves, 16 de febrero. EFE

Al llevarla suelta, pierde fuerza y estilo. Sólo tienes que compararla con la primera vez que la lució, con una falda lápiz y un resultado perfecto.

Así que la Reina ha cometido el mismo fallo que cometió hace exactamente un año al lucirla abierta. Como entonces, Letizia la ha acompañado por un vestido midi de punto gris, de línea trapecio muy sencillo, de cuello caja, en liso y manga larga. Es un diseño de Mango, de su línea sostenible.

Lo ha vuelto a combinar con un cinturón en rojo, de la firma española Möhel, que le ajusta el vestido a la cadera, como a ella le gusta, marcando bien la cintura.

Para terminar de rematar el look, ha decidido lucir unos tacones en rojo de la firma Magrit, que llevan años en su zapatero.

Los salones llevan a juego una cartera de la misma marca realizada en dos texturas de piel, efecto cocodrilo y ante, que también iba a juego con la chaqueta.

Para completar el conjunto los pendientes: los de oro, brillantes y rubíes de Gold&Roses. En su mano, su anillo italiano de Coreterno, que no se quita desde el pasado 6 de enero, cuando lo estrenó en la Pascua Militar.

No se trata de un look feo, ni poco apropiado, pero es cierto que esa chaqueta pide a gritos ser la protagonista de cualquier momento, y hoy le han querido dar un papel secundario que no encaja.

