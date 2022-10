El vestido de punto de Sandra Gago que te hará brillar si dispones de 1.195 euros

Sandra Gago (27 años), la mujer del tenista Feliciano López (41), es ejemplo de discreción, pero también de elegancia y gusto a la hora de vestir. Lo demuestra en cada post en sus redes sociales, así como en los eventos públicos a los que suele acudir, casi siempre en solitario.

Por tanto, con el paso del tiempo ha sabido hacerse un hueco como influencer y sus 100.000 seguidores siguen con fervor todo lo que publicita, tanto ropa como productos de belleza. En su última publicación, ha demostrado que sabe cómo arrasar, y ejercer de suscriptora, con un impresionante vestido midi bustier de punto en color marrón.

Un vestido, en definitiva, que dejó boquiabiertos a los asistentes al evento organizado por la marca Macallan, el conocido whisky de puro de malta escocés. "Noches de espectáculo con @the_macallan. M COLLECTION, su nueva edición exclusiva. Tres botellas como protagonistas que fueron expuestas en una obra de arte creada por Alexis Le Diamantaire", postea la modelo.

[El nuevo contorno de ojos de Sandra Gago que reduce la apariencia de las bolsas y aclara las ojeras]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sandra Gago (@sandragago_)

El look por el que se ha decantado Sandra Gago ha estado a la altura de la velada. "Un vestido sin mangas con bustier acanalado llega a la mitad de la pantorrilla y se ajusta cerca del cuerpo para una silueta femenina", reza la descripción facilitada por la página web de la firma, Magda Butrym.

Está disponible en diferentes tallas y se aconseja desde la firma: "Esta pieza se ajusta a la talla. Te recomendamos que compres tu talla habitual. Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar: "Estás a full, Sandrita", "Espectacular", "Más clase que la Complutense", "Cañón", "Me encanta tu nuevo look", "The last picture is unbelievable", "Qué bella eres, vaya suertaza tiene tu marido".



Sobre Magda Butrym

Magda Butrym ha creado su propia versión de la feminidad, dando forma a una identidad única para las mujeres de todo el mundo.

Ella redefine la artesanía, creando la visión contemporánea del romanticismo en la moda. Conecta el pasado con el futuro, el minimalismo con la sensualidad, la elegancia con la naturalidad, la fuerza con la sensibilidad.

Magda Butrym colabora con artesanos independientes de toda Polonia, enriqueciendo tejidos de la más alta calidad con piezas tejidas a mano, cuero trenzado y adornos bordados a mano.

"No quiero definir a las mujeres. Quiero empoderarlas. Quiero que todos nos sintamos cómodos en nuestra propia piel, felices, poderosos y confiados. Todos deberíamos ser nuestras propias musas", es el lema que defiende Magda Butrym.

Sigue los temas que te interesan