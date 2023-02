Carlota Corredera tiene el vestido con falda de tul que es un valor seguro

El "estoy hasta las narices" de Margallo a Pablo Iglesias: "Me planteé no volver...

Hace mucho tiempo que la presentadora Carlota Corredera (48 años) desapareció de la parrilla de Mediaset España como presentadora de Sálvame. La también periodista y directora de televisión dejó sus funciones en el espacio vespertino de Telecinco y, desde entonces, ha probado suerte como profesional con dos proyectos, ¿Quién es mi padre? y Mediafest.

Lo cierto es que la vida social de Carlota Corredera siempre ha sido muy selecta; no es un rostro que se deje ver en exceso en los saraos y eventos públicos madrileños. No obstante, hace unos días reapareció en un acto muy especial: la première de la ficción La chica de nieve, de Netflix.

"Gracias a @netflixes y al equipo de #Lachicadenieve por una noche maravillosa. Y gracias a Málaga por tanto cariño. Toda la suerte para mi querido @javiercordura, éxitos siempre", posteó, ilusionada, la viguesa. Lo que más llamó la atención, para bien, de los allí presentes fue el look que escogió para tan solemne noche.

Para la ocasión, Corredera se decantó por un vestido de cady y tul, de la firma Marina Rinaldi. Cuesta 405 euros y está muy rebajado, pues inicialmente tenía un precio de 675 euros.

"Vestido largo en cady elástico con pespuntes y falda amplia de tul con cintas de grogrén y escote cuadrado. Está forrado y tiene cierre con cremallera oculto en la parte trasera. La prenda se entrega con mangas aplicables que se pueden aplicar con una intervención específica de sastrería", se puede leer en la página web.

Además, se recomienda "lavar a mano en agua fría, no decolorar, no secar en secadora, secar en horizontal a la sombra. No lavar a seco; no limpieza profesional al agua; lavar por separado". Está fabricado en poliéster y elastano.

Las reacciones a la publicación de Carlota no se han hecho esperar: "Bella", "Muy elegante con ese pedazo de vestidazo", "Tendríamos que verte más en programas. Eres una gran profesional y una gran persona", "Todo al negro, Carlotiña", "Bella por dentro y por fuera", "Estás estupenda, me encantas", "Hermosa".

