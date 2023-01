Virginia Troconis cae rendida ante las botas que serán tendencia este año: 'cowboy' y metalizadas

Los meses de otoño e invierno son el mejor escenario para vestir unas botas ya que los días más fríos invitan a este calzado que no solo protege los pies, también completa los looks. Los modelos más fáciles de combinar son los de color negro y marrón, dos elecciones clásicas, pero lo cierto es que hay otros tonos a tener el cuenta y con los que se puede causar auténtica sensación.

El gran ejemplo está en Virginia Troconis (43 años), que ha triunfado en sus redes sociales con unas botas de un tono que, a priori puede parecer difícil de combinar, pero al que, sin embargo, se le puede sacar un gran partido: el plateado.

Firmadas por Scalpers, los zapatos que lleva la venezolana son de estilo 'cowboy' y las ha estrenado para dar un paseo por el campo, dejando claro que son totalmente versátiles. Ella las ha conjugado con un pantalón gris de estilo jogger de Stradivarius y un jersey verde con detalles de Cossy. Completa el conjunto con una gabardina de pana en color beige.

[Virginia Troconis tiene el vestido semilargo de Sandro Paris con el que ponerle color al invierno]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Virginia Troconis (@virtroconis)

Este es solo un ejemplo de cómo lucirlas. También se pueden llevar con vestidos oversize de aspecto boho, con looks en los que haya alguna prenda vinilada o con conjuntos blancos que le darán todo el protagonismo.

Estas botas tienen una caña de altura media, están confeccionadas 100% en piel y tienen un tacón de 8 centímetros, cómodo y de color negro. Tienen un único detalle en los laterales, donde hay una pequeña calavera metálica, icono de la marca española. Se venden en seis tallas diferentes, desde la 36 hasta la 41, y lo mejor de todo es que están rebajadas de 189 a 129 euros.

Al tratarse de un artículo de piel, hay que seguir una serie de cuidados para que se mantengan como el primer día y puedan protagonizar looks durante muchas temporadas. Scalpers recuerda los más importantes: no se pueden lavar, aplicarles lejía, meterlas en la secadora, plancharlas ni lavar en seco. La mejor forma de limpiarlas, si fuera necesario, sería con un producto adecuado para pieles. Además, es conveniente hidratarlas para que el cuero no se cuartee.

Sigue los temas que te interesan