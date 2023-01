Los botines básicos de Lidia Bedman para llevar este y todos los inviernos están rebajados

Los botines negros son un imprescindible en el armario de invierno. Mucho más, si se trata de un modelo cómodo y básico que combina con un sinfín de apuestas estilísticas. Es el caso del diseño que ha llevado recientemente Lidia Bedman (38 años) y que arrasa en ventas.

La mujer de Santiago Abascal (46) ha triunfado en las redes sociales con unos botines de Porronet, su firma de cabecera, confeccionados en piel, con un tacón de cinco centímetros y plataforma de 2,5 tipo track. Tiene caña con elástico en los laterales tipo chelsea, corte de piel de calidad para la transpiración del pie, plantilla y forro de microfibra con acabado aterciopelado. La suela es antideslizante y flexible.

El modelo, denominado 'Sheena', han sido confeccionados desde la talla 36 hasta la 41, pero a día de hoy solo está disponible en su tamaño más grande. Su precio original es de 85 euros, pero en época de rebajas la cifra ha caído a 79,95 euros. La propia Lidia Bedman se ha hecho eco de este detalle en sus stories de Instagram.

Lidia Bedman ha desvelado los detalles de sus botines en sus 'stories'. Redes sociales

Por su diseño básico y su color negro -un must en la temporada de frío-, este calzado puede llevarse con un sinfín de estilismos. Son perfectos para lucir con un pantalón e igual de ideales para combinar con faldas o vestidos.

Recientemente, la influencer recurrió a ellos para completar un outfit lleno de tejidos y tendencias. Lidia los llevó por encima de un pantalón de piel negro, que combinó con una camiseta básica de rayas y un abrigo furry en tono burdeos. El toque final a su estilismo se lo dio con una gorra, unas gafas de sol y un bolso oscuro. El detalle más girly llegó gracias a un ramo de flores rosas que -elegidas al azar o no para el posado- se mezclaron a la perfección con el look, el momento y el escenario.

No resulta extraño que el outfit y, en particular las botas, hayan saltado a la vista de sus seguidores. Más allá de ser un calzado que conviene tener, Lidia Bedman ha convertido en su forma de vestir en una inspiración. La influencer suele apostar por estilismos formados por piezas básicas que son fáciles de 'imitar'. Aunque puede desmarcarse del low cost, la mujer de Abascal recurre a prendas que no deben faltar en un fondo de armario.

