"La felicidad es un buen despertar. Vanesa y yo lo charlamos, lo hablamos, lo compartimos en el Ateneo de Madrid, frente a amigos protegiéndonos de la lluvia. Como los buenos amigos, ella me arropó, me acompañó y hasta me cantó la canción que compuso para la ocasión. Regalos de la vida, bendiciones en noches mágicas que se cuelan en la memoria. Gracias, Vanesa, por darme un pedacito de tu corazón, cada día más grande y humilde". Esta es la descripción que hace Sandra Barneda de una de las personas más especiales para ella en estos momentos, la cantante Vanesa Martín, con la que mantiene una buena amistad.