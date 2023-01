Rosanna Zanetti presume de su nueva chaqueta de 'tweed': elegante y con un toque juvenil

Tras los regalos de Navidad las redes sociales de las famosas son el mejor lugar en el que tomar inspiración para saber qué prendas se llevan. Uno de esos perfiles al que merece la pena asomarse es el de Rosanna Zanetti (34 años) que cada poco amplía su vestidor con piezas que dejan a sus seguidores sin palabras.

Así ha pasado con su última publicación, en la que la mujer de David Bisbal (43) ha mostrado un look casual que ha sorprendido con una nueva chaqueta que ha despertado tantos aplausos como curiosidad. "¡Te favorece mucho ese color!", "Preciosa como siempre, esa chaqueta me tiene enamorada" o "Me encanta el color, ¿de dónde es?" son solo algunos de los mensajes que ha recibido la venezolana, que haciendo caso a las peticiones ha desvelado dónde la adquirió.

Según ha desvelado, se trata de una pieza de Sandro Paris, una chaqueta corta de tweed que llama poderosamente la atención por su tono violeta, que hace que tenga un aspecto juvenil. De manga larga, cuenta con aberturas falsas en los puños a modo de decorativo, dos bolsillos con solapa en la parte central y un amplio cuello de sastre.

De corte recto y ligeramente oversize, se cierra al frente mediante unos botones dorados grabados que rompen el dominio del color morado. Se fabrica en cinco tallas diferentes, desde la 34 a la 42. Para elegir la correcta Sandro pone a disposición de sus clientes una guía de tallas. En cuanto al precio, en origen esta chaqueta de tweed cuesta 385 euros, pero se encuentra rebajada a 192,5 euros.

Las posibilidades que ofrece son muchas pues, al tratarse de un abrigo, se puede combinar de manera muy fácil. Rosanna Zanetti, por ejemplo, la lleva con un estilismo total black del que esta chaqueta es el protagonista por su tono. También conjuga muy bien con unos pantalones vaqueros, botas altas y blusa. Se lleve como se lleva, aportará un punto sofisticado y elegante, además de juvenil.

Está confeccionada en una mezcla de tejidos acrílicos, lana virgen y poliamida y, para su mejor conservación, la marca recomienda una serie de cuidados especiales. El principal es la limpieza exclusiva en seco, "para preservar su prenda a lo largo del tiempo, le aconsejamos que confíe su artículo a un experto, que sabrá cómo conservar su esplendor", se puede leer en la web.

