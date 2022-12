El clásico esmalte de uñas de Tamara Falcó para darle un toque de color a los días grises de invierno

Los colores oscuros son un clásico en los meses de invierno. No solo en prendas de vestir, si no también en productos de belleza que acompañan al look. Por ello no resulta extraño que Tamara Falcó (41 años) se haya decantado por un burdeos para decorar sus uñas en los próximos días y, según ella misma ha dado a entender un reciente post colgado en su perfil de Instagram, en la mayoría de las jornadas de invierno.

El pasado 8 de diciembre, la marquesa de Griñón desvelaba en sus redes sociales que "el tono Malaga Wine es lo que este invierno gris necesita". Tamara hilaba a la perfección su apuesta de belleza con el mal tiempo de la capital y daba a entender que, para darle un toque de color a las jornadas más oscuras, recurre a este tono de la firma OPI.

Se trata, tal y como explican en la página web de la reconocida marca de esmaltes, de un producto de calidad y duradero. El elegido por Tamara Falcó es un rojo oscuro e intenso, uno de los más icónicos entre los 200 de la marca.

Hecho en Estados Unidos, es el color perfecto para acompañar todo tipo de looks, tanto de mañana como de noche. La socialité, por ejemplo, lo mostraba en las redes con un estilismo sencillo en el que el protagonista era un jersey básico en color blanco.

Pero Tamara Falcó no es la única que ha caído rendida al Malaga Wine de OPI. Junto a la imagen colgada por la marquesa de Griñón, Samantha Vallejo-Nágera (53) también confesaba que se trata de "su tono". Por otro lado, desde Mimoki, la conocida firma de tocados y pamelas, aseguraban que es su "favorito". En definitiva, un total acierto para quienes quieran optar por lo clásico y combinar sus uñas con cualquier outfit.

Para obtener mejores resultados, OPI sugiere recurrir a otros productos de la marca y seguir los siguientes cinco pasos:

1. Aplicar OPI Base Coat para limpiar y secar las uñas con las cutículas empujadas hacia atrás.

2. Para un pulido perfecto, aplicar un golpe de laca de uñas en el centro de la uña, seguido de un movimiento a lo largo de cada lado de la uña.

3. Aplicar una segunda capa de laca de uñas, dando un toque de color sobre las puntas.

4. Brillar, sellar y proteger con una capa de OPI Top Coat, tirando de ella sobre las puntas de las uñas.

5. Para una manicura seca al tacto en minutos, aplicar dos gotas de DripDry Lacquer Drying Drops en cada uña.

