Alerta, invitadas: tenemos el vestido de inspiración 'Old Hollywood' que necesitas para tu próximo evento

Si estás pensando en qué llevar en tu próximo evento, una de las mejores opciones para ello es buscar un punto de inspiración relacionado con las características de la celebración. De esa forma será mucho más sencillo, ya que puedes partir de un estilo para buscar prendas, accesorios y un buen peinado y maquillaje que vaya acorde con la ocasión.

Una de las inspiraciones más recurrentes a la hora de encontrar un estilo para llevar en un evento o una celebración es el estilo Old Hollywood tanto por la repercusión que tuvo en el mundo de la moda y las tendencias como por la elegancia y sofisticación que desprende. Una de las características de este es evitar los excesos y encontrar el equilibrio del look, tal como lo hicieron Audrey Hepburn o Grace Kelly, hoy en día convertidas en auténticos iconos de estilo.

La clave fundamental para llevar este estilo es reinventarse y adaptarlo al presente, ahí está la diferencia entre lo que puede parecer anticuado y un buen estilismo de inspiración. De igual forma, a la hora de vestirse para un evento, independientemente de que nos inspiremos en un estilo o una tendencia, es importante adaptarlo a tu estilo para que no te sientas disfrazada en ningún momento de la noche.

Vestido Lauren de la firma Koahari.

Koahari es la firma made in Spain que sabe cómo combinar a la perfección lo clásico y lo moderno, jugando con patrones, colores y formas que reinventan un estilo para adaptarlo a la mujer de hoy en día y hacer que se sienta favorecida y elegante. Si hay un vestido que te hará sentir como una actriz Old Hollywood, ese es el vestido Lauren con el que, además, serás la mejor vestida en tu próximo evento. Un diseño que no puede definirse con otra palabra que no sea espectacular y no es para menos, lo tiene todo: color, diseño y flecos.

Hombros marcados sobresalen en una silueta estrecha que se rompe a la altura de la cintura con una abertura estilo cut out prolongada por la espalda, dejando un sugerente y sexy escote que no dejará indiferente a nadie. El broche de oro al estilo Old Hollywood lo pone el bajo del vestido Lauren fucsia, unos finos flecos que parten de la altura de la rodilla para crear movimiento y sofisticación en un vestido digno de cualquier alfombra roja. Un vestido que favorece especialmente tanto por su color, que resalta el tono de la piel, como por las formas, que hacen del cuerpo de cualquier mujer, toda una escultura.

Diseño con una abertura estilo 'cut out' prolongada por la espalda.

Además, no podemos obviar que la tonalidad de este diseño es el color por excelencia de este invierno. Visto en las pasarelas y, especialmente, en el desfile de Valentino en el que el pink peacock fue el protagonista íntegro, el color de tu próximo vestido de invitada no puede ser otro que el rosa fucsia. Un tono que permite combinarlo con diferentes accesorios y salirse de la clásica combinación de rosa y negro.

Con este vestido de firma española no podrás evitar sentirte como una actriz pisando la alfombra roja.

