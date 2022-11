El vestido de Anna Padilla de escote en pico que querrás tener y está súper rebajado

Anna Ferrer Padilla (25) lleva años demostrando que la moda es una de sus grandes pasiones. No es de las que apuesta por vestidos muy extravagantes ni de gala, sino que se decanta por los estilismos más casual, con personalidad pero cómodos.

Anna se ha convertido en una de las influencer de moda. Pese a la feroz competencia del mundo digital, ha sabido hacerse un hueco en este complicado sector gracias a su naturalidad. Una característica que avalan sus 800.000 seguidores de Instagram. Lo ha vuelto a dejar claro en una de sus últimas publicaciones de Instagram.

La influencer, e hija de Paz Padilla (52), ha vivido una cena de ensueño durante su reciente viaje a Santa Bárbara de Samaná, un municipio de la península de Samaná, en la República Dominicana. "La cena de mis sueños. La luz de esta foto, los colores, las vistas… y la mejor compañía", ha posteado Ferrer Padilla.

No obstante, han sido muchos los que se han preguntado por su vestido. Se trata de un vestido de la firma Name The Brand, la marca que arrasa entre los millennials y la generación Z gracias a que sus diseños y patrones siguen todas las tendencias actuales y sus precios son accesibles para los jóvenes. En concreto, el modelo Mai Tai. Su valor original era de 149,95 euros, pero ahora puede ser tuyo por 105 euros.

"Vestido largo en tejido fluido, sin mangas, escote pico con nudo en cintura y abertura en los laterales y espalda", se explica desde la página web de la conocida firma.

Está disponible en diferentes tallas, y está fabricado en cien por cien lyocell. En el apartado de cuidados, se recomienda lavar a mano, no usar lejía, planchar a baja temperatura y limpiar en seco. Cabe recordar que Name The Brand es la firma de la también influencer María Pombo (28).

Las reacciones no se han hecho esperar a la publicación de Anna Ferrer Padilla. "Qué guapa eres, amor", "Del color del cielo", "Qué guapa", "Enamorada de tu traje", "Espectacular", son algunos de los mensajes que se leen junto al post y que confirma que el look es todo un éxito.

Cabe puntualizar que, pese a que Anna Ferrer Padilla acostumbra a lucir vestidos de otras marcas amigas, ella también cuenta con la suya propia junto a su madre, No Ni Ná. Bajo esta premisa se adentraron en la creación exhaustiva de sus predas de ropa y complementos.

