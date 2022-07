La original túnica con efecto toalla de María Pombo que arrasa en la web

María Pombo (27 años) lo ha vuelto a hacer. La influencer ha triunfado con una original pieza que forma parte de la nueva colección de Name The Brand, una de sus firmas de ropa. Se trata de una innovadora prenda que cumple con doble función: túnica y toalla. Un atractivo que la convierte en una prenda infalible para el verano.

El modelo, denominado 'Vestido Sirope' en la web, es una túnica corta con escote pico en la parte delantera y en la espalda, en la que se ata con unos delicados pompones. Llama la atención, además, por sus mangas caídas y su color rosa flúor, un tono que le aporta un toque girly a cualquier look de playa.

La túnica, valorada en 59,95 euros, ha sido confeccionada en un tejido toallero, por lo que es ideal para llevar a la playa o la piscina. La marca, además, la ha diseñado desde la talla S hasta la XL. Sin embargo, a día de hoy no está disponible en ninguno de sus tamaños y cuenta con el cartel de 'agotado'.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @name.thebrand

Su éxito no resulta extraño, ya que se trata de una pieza muy original y útil para llevar en los viajes de verano. Además, María Pombo, la promocionó en sus stories de Instagram, bajo el nombre "poncho/toalla" y dejándole a sus seguidores un código de descuento para adquirir esta u otra prenda de la colección Merengue.

La influencer la ha mostrado por primera vez en sus redes sociales mientras disfruta de un viaje familiar de ensueño en Formentera. Debajo de la túnica se mostraba con un bikini en tonos lila y rosa que combinaba a la perfección con el poncho.

[El vestido más versátil de María Pombo es de High Spirits y tiene 70% de descuento]

Según explica la firma a través de su página web, la túnica ha sido confeccionada en poliéster y algodón y requiere de ciertos cuidados para que perdure en el armario durante varios veranos. La marca de María Pombo recomienda lavarla a una temperatura máxima de 30 grados si se hace mediante la lavadora. Está prohibido usar lejía y secar en la secadora. Al momento de plancharla, se debe hacer a una temperatura media.

El resto de la colección Merengue, la última de Name The Brand, está formada por otras tantas piezas originales y muy veraniegas que destacan por sus tejidos frescos y su bonita mezcla de colores. Todo un acierto para aquellas que quieran imitar el estilo de la influencer y hacer frente al calor con looks de 10.

Sigue los temas que te interesan