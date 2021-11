El estilo ejecutivo se reinventa: descubre la propuesta bicolor de Carola Monje

Llega el final del mes de noviembre, y a estas alturas queda ya muy lejano el inicio de curso que comenzó siendo aún verano. Ahora, el frío, el ambiente otoñal y el viento helado se han adueñado de las ciudades y poco a poco irá en aumento. Este ambiente consigue que estemos más inmersos en la rutina, que la oficina se convierta en nuestra segunda casa y que busquemos estilismos cómodos, pero con un estilo formal para no desentonar en nuestro puesto de trabajo. En esta situación, nada nos resuelve mejor el apuro diario que supone elegir ropa para el periodo de lunes a viernes que apostar por el denominado look ejecutivo.

Esta forma de vestir comprende "un acabado pulcro, planchado y entallado", según detallan las webs expertas en esta clase de estilismos. "El estado de la ropa es mucho más importante que el estilo", se explica.

Una de las imágenes promocionales del 'total look' ejecutivo de la firma. RRSS @carolamonje.es

También se conoce como business casual o ejecutivo informal pues en este estilo no se luce en sí un traje de etiqueta riguroso y bajo unas premisas protocolarias, sino que se entiende como una forma de vestir elegante e impecable, pero con un toque desenfadado que permite explotar la personalidad de cada uno. Hay millones de formas de entender este concepto estilístico, y una de ellas está en el nuevo catálogo de la firma Carola Monje. La diseñadora, cuyo nombre real es Carolina -conocida en el mundo mediático porque fue la novia del fallecido Álex Lequio-, ha creado una propuesta de total looks que no dejan a nadie indiferente. Entre ellos destaca un conjunto de traje compuesto por camisa con botones a doble color y pantalón de pinzas recto que se completa con un cinturón a conjunto con la mitad colorida de la camisa.

Se trata de un estilismo que cumple a la perfección las premisas del estilo ejecutivo pero de una forma nunca vista hasta ahora. Y existe en dos versiones: por un lado, la propuesta llamada Hyde Park, que se presenta combinando el color gris con raya diplomática y el azul pastel, y por otro lado, el look bautizado como Primrose, en el que las tonalidades que se mezclan son el mostaza claro y el salmón.

Los conjuntos Hyde Park y Primrose que vende Carola Monje por 119 euros cada uno. Web Carola Monje

Está fabricado con un 93 por ciento poliéster y 7 por ciento elastano, por lo que es muy cómodo y no sufre con los lavados. Para quien desee comprarlo, ya lo puede encontrar en la tienda online de la firma y también en su local Atelier 67 en Barcelona. Cada conjunto cuesta 119 euros.

[Más información: Esta es la lista de los jerséis y cárdigans más deseados de Mango]

Sigue los temas que te interesan