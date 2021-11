2 de 8

Actualmente no existe ninguna tienda de moda low cost que no tenga en su catálogo un cárdigan corto como este. Las influencers han hecho que su demanda ascienda y que se luzca sin nada por debajo. Dado este requisito trendy hay que tener cuidado con que no se vea nada que no queramos, por lo que, al contrario que en otras tiendas, la opción que ofrece Mango con cuatro botones es la más idónea.

Precio: 29,99 euros