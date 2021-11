Tres recetas a base de zumo que querrás aplicar a tu 'beauty routine'

Damos la bienvenida oficial a la época del año donde nuestra piel pide un plus de cuidado. Con la llegada del frío y la bajada de las temperaturas, necesitamos proteger y reparar nuestro rostro. Dale un toque de creatividad a tu rutina de belleza con las nuevas propuestas que te trae granini. Y es que, si algo nos funciona por dentro, ¿por qué no dejar que nos haga brillar también por fuera? granini no solo nos acompaña en nuestra dieta diaria, sino que también trae múltiples opciones para que cuides de tu piel exprimiendo al máximo los ingredientes más naturales. Además, no podemos negar que el mejor plan de invierno siempre incluye mascarillas caseras.

1. Loción facial de manzana y limonada

Cada piel necesita de su cuidado especial, sin embargo, usar lociones con ingredientes reales será un acierto seguro. Para pieles con manchas o que empiezan a mostrar signos de envejecimiento, esta crema resultará ideal.

Para prepararla solo necesitas 1 manzana, 2 cucharadas de Limonada granini y 50ml de agua de azahar. Una vez cuentes con los ingredientes necesarios, deberás seguir los siguientes pasos para conseguir la crema que podrás conservar en lugar fresco hasta tres semanas sin perder sus propiedades.

1. Lavar la manzana y retirar el corazón y las pepitas.

2. Triturar con piel, añadir la Limonada granini y el agua de azahar.

3. Finalmente, deberás aplicar la crema sobre la piel limpia y dejarla actuar durante 15

minutos.

4. Una vez haya actuado 15 minutos, retirar lavando con agua templada.

2. Mascarilla para el rostro de avena y limón

Todos conocemos el maravilloso poder antibacteriano del limón para combatir los granitos y los puntos negros tan propios de las pieles con exceso de sebo. Con la mascarilla de avena y limón podrás tratar los molestos brillos y sentirte radiante tras su aplicación.

Para prepararla solo necesitas 2 cucharadas de Limonada granini, 2 cucharadas de copos de avena y 2 cucharadas de yogur natural. A continuación, tendrás que seguir los siguientes pasos:

1. Mezclar en un cuenco dos cucharadas de copos de avena, dos de yogur natural y dos de limonada granini.

2. Una vez preparada, aplicarla al rostro dejando actuar durante 15 minutos. Después,

retirar con un suave masaje exfoliante para quitar las células muertas de la piel.

3. Exfoliante a base de limonada

Para limpiar el rostro de impurezas granini trae consigo una receta simple y divertida que podrás hacer 1 vez por semana. Será genial sentir tu piel fresca tras una

exfoliación casera un típico domingo por la mañana. ¿A qué suena tentador?

Para prepararla necesitas 3 almendras naturales, 1 cucharada de miel y 1 cucharada de Limonada granini. Una vez tengas los ingredientes, solo tendrás que seguir los siguientes pasos:

1. Triturar las tres almendras naturales hasta que queden reducidas a polvo y mezclarlas con una cucharada de miel y otra con la Limonada granini.

2. Aplicar la mascarilla al rostro, dejando actuar entre 10 o 15 minutos.

3. Y finalmente, retirar con agua templada.

