Lidl crea su primera línea cosmética para combatir los efectos de la luz azul

Lidl acaba de lanzar su primera línea cosmética para combatir los efectos de la luz azul o luz HEV (High Energy Visible) en la piel. Su nombre es Cien Blue Ligth y es la primera que combate los efectos de la radiación emitida por las pantallas de los dispositivos electrónicos. La nueva gama consta de seis productos: contorno de ojos, ampollas faciales, crema facial, crema de cuello y escote, espuma limpiador y sérum concentrado, todos con un precio inferior a los 4 euros. Además, son veganos, unisex, libres de microplásticos y de producción nacional.

Cien Blue Light cuenta con activos como energinius, una materia prima de origen vegetal que restaura la vitalidad de la piel y lucha contra la contaminación digital; gatuline age defense, un activo dinámico de grandes propiedades que previene del estrés oxidativo y es un gran estimulador de la piel y ácido hialurónico, un componente muy conocido en cosmética por su acción hidratante.

Todos los productos de la nueva línea Cien Blue Light tienen una fórmula libre de microplásticos, en línea con el objetivo de Lidl de eliminar a lo largo de este año todos los microplásticos de los más de 250 productos de limpieza, detergencia y cosméticos que comercializa bajo sus marcas propias como Cien, W5 o Formil. Una medida que demuestra una vez más el compromiso de Lidl con el medio ambiente. A día de hoy, el 80% de su surtido de marca propia de estas familias ya es libre de microplásticos.

La nueva línes es vegana y protege contra la luz azul de las pantallas.

Este nuevo lanzamiento responde a una nueva necesidad de los consumidores, según explican desde la marca. Con la nueva normalidad, el uso de las pantallas está cada vez más generalizado y hay una contaminación que no ha parado de aumentar, la de las pantallas o Screen Pollution. Según datos de un estudio de la compañía líder en el sector óptico de España, el 86% de los españoles asegura hacer un mayor uso de dispositivos con pantallas desde el confinamiento. En concreto, una persona utiliza de media su móvil 3,15 horas al día y el 20% de los usuarios incluso más de 4,5 horas diarias. Pero no solo el móvil emite luz azul: actualmente, hay una exposición media de 14 horas diarias a las pantallas -smartphone, TV, ordenador- , lo que supone un incremento de un 30% diario respecto a datos anteriores antes de la pandemia. En particular, se ha producido un mayor uso del smartphone (1,35 horas más al día), de la TV (1,31 horas más al día) y del ordenador (1,17 horas más al día).

"La radiación azul es la principal causa del estrés oxidativo de la piel: exponernos ocho horas a esta radiación tiene el mismo impacto que 20 minutos de exposición directa al sol al mediodía. Los efectos de esta exposición pueden ser incluso más perjudiciales que la de los rayos UVB y UVA juntos y causan envejecimiento, pérdida de elasticidad y firmeza y aparición de arrugas y manchas en la piel", según la docyora Landi.

Isabel Jiménez, su embajadora

La periodista Isabel Jiménez es la embajadora de este nuevo lanzamiento. Ella representa a todas las mujeres profesionales que mantienen un ritmo frenético en su día a día, una mujer real y actual que no renuncia a cuidarse. Según Arantxa Conde, directora de relaciones públicas de Lidl España, "Isabel entiende perfectamente las nuevas necesidades de los consumidores y está completamente informada de las tendencias en cosmética. Los consumidores necesitan soluciones rápidas, accesibles y de calidad y cada vez más optan por soluciones sostenibles, también en productos de cosmética. Isabel responde perfectamente a nuestro modelo de consumidor y los nuevos hábitos de consumo. No podríamos contar con una mejor embajadora".

Cien Blue Ligth es la nueva línea cosmética de Lidl.

La periodista ha asegurado estar "encantada de ver que compañías como Lidl apuestan por la innovación en la cosmética, pero sin renunciar a productos ecosostenibles. Estas soluciones eficaces, rápidas y de fácil aplicación hacen mucho más fácil cuidarse y se adaptan perfectamente a un estilo de vida actual. Cada día nos exponemos más a la luz de las pantallas y es imprescindible que nos empecemos a cuidar de sus efectos. Lidl ha creado una línea de luz azul súper accesible que permite cuidarse sin tener que invertir mucho tiempo o un gran presupuesto".

