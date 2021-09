La historia detrás de la sudadera solidaria de Valentino: 600 euros, contra la Covid y edición limitada

V de Valentino, (V) de Vacunado. Así se presenta la nueva sudadera de la firma italiana que, desde esta semana se puede preordenar a través de su página web. Se trata de un diseño de algodón, con capucha y estampado (V) Vaccinated en el pecho, que esconde una interesante historia.

La pieza no forma parte de ninguna colección de la casa y no lleva su tradicional logo. El diseño original es de Clooney, una compañía de Los Ángeles que copia 'con ironía' los logos de reconocidas firmas de lujo y los estampa en artículos de moda.

Lasy Gaga con la sudadera solidaria de Valentino. Valentino

Lejos de enfadarse y tomar acciones legales contra la marca, Pierpaolo Piccioli, diseñador de Valentino, buscó una alianza. Aunque deseaba tener la idea primero, según declaró él mismo a The New York Times, no quiso robarla. Primero decidió comprar las cinco sudaderas diseñadas por Clooney y regalarlas a sus amigos más cercanos, incluida Lady Gaga (35 años). Después, ya en contacto con el diseñador de la compañía estadounidense, Duke Christian George, dio inicio a esta edición limitada, con carácter solidario, con la que se plantea recaudar 800.000 euros.

"Puedo hablar de volantes y lazos, pero a veces tienes que usar tu voz para decir lo que realmente crees, y creo que es nuestra responsabilidad social vacunarnos", comentó el diseñador en conversaciones con el mencionado periódico norteamericano. "No es un símbolo de libertad no estar vacunado. Es un símbolo de falta de respeto por los demás", añadió Pierpaolo, quien con esta acción busca reivindicar los valores de la Maison.

Las sudaderas han sido confeccionadas desde la talla XS hasta la XXL y tienen un valor de 590 euros. Se puede comprar a través de la página web de Valentino, que enviará sus artículos antes del 25 de octubre. Todo lo recaudado será donado a UNICEF para el programa COVAX, la iniciativa global para la distribución de las vacunas contra la Covid-19 en los países más pobres.

Detalles de la sudadera que ha lanzado la firma italiana. Valentino

Aunque acaba de salir al mercado, la sudadera se hizo viral el pasado mes de agosto, cuando Pierpaolo Piccioli, tras recibir la pauta completa, la mostró en sus redes sociales. "(V) acreditado. Vacunarse no es una opción. Es responsabilidad civil. No puedes tener la libertad de elegir respetar a los demás. La libertad siempre debe estar protegida y por la libertad hay que luchar: por la libertad de ser uno mismo, la libertad de pensar, la libertad de amar, la libertad de expresar las propias ideas. La libertad de faltar al respeto a los demás es solo otra forma de evasión. Y no me gusta ninguna forma de abuso", escribió entonces el diseñador de Valentino en una publicación en Instagram que recibió el aplauso de sus seguidores.

