A los capazos les ha salido competencia este verano, ¡los bolsos de croché!

Hay ciertos clásicos, que cada verano se repiten una y otra vez por dos razones de peso: no cansan y suponen una apuesta segura. Cada estación estival, las rayas marineras, los colores vibrantes y, por supuesto, los capazos vuelven a recuperarse para los looks más tradicionales a la orilla del mar o sobre el caluroso asfalto.

Aunque por supuesto, este 2021 seguiremos viendo todos estos elementos, a uno de ellos le ha salido un gran competidor. Se trata del capazo de rafia, este complemento que durante años ha sido la primera opción de bolso para complementar los looks de los meses de calor. Pero esta temporada, desde que las firmas dieran a conocer sus primeras propuestas veraniegas allá por los meses de frío, se percibe que hay otro tipo de bolso que le va a pisar los talones mientras el termómetro marque sus máximas.

Patricia Sañés, con bolso de 'patchwork'. Redes Sociales

Lejos de ser ninguna novedad, esta nueva opción de complemento, revisita el tradicional bolso de croché. La tendencia se interpreta de diferentes formas y se adapta al momento del día en el que se vaya a emplear. De esta forma, las propuestas que pueblan las estanterías de las tiendas de gran consumo son infinitas.

Stradivarius es una de las cadenas que más ha versionado este bolso. Y es que en esta hermana de Zara, no solo se pueden adquirir bolsos de ganchillo, sino que dentro de su catálogo se encuentran otras piezas como chaquetas o chalecos. Por ello, no es extraño que en su sección de complementos hayan incluido varios bolsos de croché. Por un lado, encontramos la versión tote bag, de gran capacidad, muy adecuada para el día a día, pero también existen opciones para esas ocasiones en la que no necesitamos llevar tantos enseres encima.

Uno de los patrones que más se repiten en el complemento son los diseños completamente construidos a base de labor de patchwork. Esta es una labor tradicional que une pequeñas piezas tejidas en forma de cuadrados de diferentes colores. Es un colorido estilo que puede servir como contrapunto en estilismos básicos.

Una propuesta de Santa Paziencia, a la izquierda, y otra de Stradivarius, a la derecha.

Lo cierto es que es un must para este verano que las más mañosas pueden atreverse a recrear por sí mismas. Dada la fiebre que existe por las labores y la costura, desde que algunas youtubers se hicieran populares con tutoriales en los que animaban a sus seguidoras a customizar sus propios complementos, no faltan empresas, como Santa Paziencia, que comercializan kits para crear una pieza original y única.

Las prescriptoras de moda han visto en este elemento, la forma de aportar tendencia y desenfado a los estilismos más básicos. Es el caso de la malagueña Victoria, que ha aparecido en varias publicaciones de su cuenta con este tipo de bolso.

