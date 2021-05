Álvaro Cebrián, Co-Founder de El Ganso: "Un perfume dice mucho de cómo eres y de tu estado de ánimo"

Mezclando la frescura del limón con un acorde ozónico que deja huella llega la nueva fragancia de El Ganso. Un soplo de aire fresco, que siguiendo la línea de los cuatro perfumes con los que ya cuenta la marca vuelve a inundar de colorido y buen rollismo las tardes de verano, sin dejar atrás ese toque vintage tan característico de la firma.

Su nombre es Limoncello Season y EL ESTILO se ha citado con Álvaro Cebrián, Co-Founder de El Ganso, en su tienda de la calle Jorge Juan en Madrid para conocer más sobre esta fragancia masculina, que también ha conquistado el olfato de muchas mujeres.

¿En qué está inspirado el nuevo perfume?

La colección de esta primavera/verano y, sobre todo, después del confinamiento queríamos que fuera a todo color. Por eso creamos este perfume que es color, que es frescura, que es alegría. Evocamos al sur de Italia, que es una zona que conocemos bien.

¿Por qué es literalmente el que faltaba?

No había ninguno que fuera tan potencialmente de cítricos. Y este tiene un carácter claramente destinado al limón, a la frescura... los otros perfumes de El Ganso cada uno tienen su personalidad, pero no tan marcada como este. Nos faltaba uno así.

Álvaro Cebrián presentado el nuevo perfume de El Ganso.

¿Cómo es el proceso de crear un perfume?

Nuestros amigos de Perfumes Y Diseño nos propusieron la idea y a partir de ahí hemos ido trabajando juntos desde el principio. Desde esa idea inicial hasta el envoltorio, la caja, el bote, si vamos más por aquí o más para allá en la esencia del perfume... son muchas reuniones de los equipos de las dos empresas.

¿Cuánto se tarda en sacar un perfume desde que se tiene la idea hasta que se materializa por completo?

La elaboración de un perfume nuevo esconde mucho trabajo detrás desde que se testa y se hacen las pruebas. Se prueban como 150 o 200 fragancias. Se puede tardar perfectamente dos años en sacar el producto.

Contáis con cinco fragancias en el mercado, ¿cada una es para un tipo de Ganso diferente?

Más que para un tipo de Ganso diferente es más bien para un uso diferente. Hay una que es más para cuando sales de hacer deporte, otra para cuando vas de cena, otra para planes informales. Está claro que también la personalidad de cada uno hace decantarte por un perfume u otro. Yo me identifico mucho con Limoncello Season y creo que muchas mujeres también. Es una fragancia que podríamos llamar unisex.

De momento las fragancias de El Ganso son de hombre, ¿para cuándo un perfume de mujer?

Estamos trabajando en ello. Nos costó un poco más decidirnos que con la de hombre porque esta la teníamos más clara, pero estamos desarrollando dos para las mujeres gansas muy buenas con un concepto muy divertido.

¿Crees que elegir un perfume es tan importante como saber combinar bien un pantalón con una camisa por ejemplo?

Completamente. Sales un día a la calle y sales mal combinado, con prisa o que no tenías limpio lo que te querías poner y te sientes incómodo. No sé si es porque soy muy presumido, pero cuando te dedicas a este mundo son cosas que obviamente te importan. Con la fragancia ocurre lo mismo. Si te pones una con la que no te sientes bien estás todo el día incómodo. Es parte de ti mismo al igual que la ropa. Al final dice mucho de cómo eres y de tu estado de ánimo.

Limoncello Season es la nueva fragancia de El Ganso.

En cuanto a la marca, ¿cómo os ha afectado el tema de la pandemia?

Nos vimos obligados a cerrar nuestras tiendas durante meses. Hemos tenido que luchar contra la adversidad. Hemos tenido que renegociar con proveedores, con propietarios de locales de centros comerciales y reconvertirse todo. Hemos apostado más por Internet también. Es verdad que nos ha hecho ser más valientes porque nos hemos atrevido a hacer cosas que antes no las hubiéremos hecho. En nuestra casa es cierto que veníamos de muchos años de adversidades con lo cual veníamos como muy entrenados. Nos ha servido para trabajar con más intensidad y hacer todavía mejor nuestro producto. Hemos intentado ser mejor que antes con mucha lucha y con mucha ilusión.

¿Habéis notado un cambio en los hábitos de consumo?

Sí, por supuesto. Aunque ya están las tiendas abiertas y se vende en ellas, la presencia digital y la venta por Internet se ha incrementado mucho. Y a nivel de preferencias en las compras también se ha notado ese cambio porque nosotros antes no vendíamos tanto ropa casual como sudaderas o pantalones cómodos y camisetas y se ha disparado. Antes vendíamos más americanas. Ha habido un cambio tremendo.

¿Por dónde pasa el futuro de El Ganso?

Estamos potenciando mucho más la moda de hombre ya que nosotros somos una marca más masculina aunque también hagamos prendas de mujer. Estamos trabajando en nuevas opciones, coloridos, nuevos usos como ropa técnica, que no se mancha y también estamos yendo muy fuerte al tema sostenible como algodón orgánico, tratamientos, materiales... queremos evolucionar en la moda y en los usos.

