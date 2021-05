Converse vuelve a mostrar el amor sin barreras para el Orgullo 2021 con estas zapatillas

Para su sexta campaña anual del Orgullo, Converse ha recurrido a un grupo multidimensional de All Stars para la creación de una nueva colección de productos por y para la comunidad LGBTQIA+. La colección Converse Pride 2021 rinde homenaje al viaje que emprende cada individuo para encontrar la alegría y la libertad de ser uno mismo.

Continuando con su apuesta por elevar las voces de diversos jóvenes creativos que utilizan su creatividad para impulsar el progreso, cinco miembros de la comunidad global de All Star -Caleb, Rocío, Tereza, Ty y Xandro- fueron elegidos para trabajar junto a los diseñadores de Converse desde el concepto hasta la producción de la campaña.

Un ejemplo de Converse Pride.

Basándose en las historias de búsqueda su orgullo individual, Converse ha creado una cápsula y una campaña de carácter gráfico que explora la dualidad de la lucha y la alegría en el camino hacia el amor propio. La imagen gráfica, con montañas irregulares que se convierten en flores de alegría que fluyen libremente, unifica la colección de calzado, ropa y accesorios.

El calzado tiene sus raíces en las icónicas Chuck, con las Chuck 70 –con un precio de venta de 100 euros-, las Chuck Taylor All Star en versión alta (75 euros), baja (70) y con plataforma. Así como, por primera vez, las Run Star Hike (110) y una nueva sandalia (30).

Otro modelo de la Converse Pride 2021.

En Converse By You -la plataforma de personalización de productos de la marca- las opciones personalizables incluyen el parche "All Star", el distintivo de la marca y los cordones, inspirados en las banderas del orgullo -bisexual, pansexual, lésbico, no binario y transgénero, y de la unidad- para una expresión personal más inclusiva.

Desde que se lanzara su primera colección del Orgullo en 2015, Converse se enorgullece de haber donado más de 1,3 millones de dólares en apoyo de organizaciones LGBTQIA+ locales y mundiales, con contribuciones que apoyan espacios seguros para los jóvenes LGBTQIA+, la educación sobre cuestiones que afectan directamente a la comunidad y los recursos esenciales necesarios durante la pandemia de la Covid-19.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Converse (@converse)

Este año, una parte de la financiación de la comunidad LGBTQIA+ procedente de la actual asociación de Converse con el It Gets Better Project [IGBP] apoyará las iniciativas de narración y educación de IGBP en TikTok y Twitch para animar y empoderar a los jóvenes LGBTQIA+ a que realicen y persigan sin miedo su mayor potencial. Junto con la colección se anunciaron otras subvenciones anuales para apoyar a los jóvenes LGBTQIA+, que benefician a Ali Forney Center, BAGLY y OUT MetroWest.

La colección Converse Pride ya está disponible en Converse.com y en España en tiendas seleccionadas como Foot District o Nigra Mercato. Para estar conectado con Converse mientras amplificamos las voces de la comunidad LGBTQIA+ durante la temporada del Orgullo, se puede seguir Converse.com/pride y los canales sociales @converse.

[Más información: Los zapatos más baratos en la historia de Gucci: así son sus 'sneakers' de 10 euros]