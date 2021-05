Las nuevas Adidas tienen suelas impresas en 3D que mueven el pie

El mundo del calzado deportivo puede beneficiarse enormemente de las nuevas tecnologías. Es algo que ya hemos visto con la integración de funciones inteligentes, como un asistente personal capaz de desabrochar las zapatillas.

Pero donde realmente estamos viendo más cambios es en el propio diseño de las zapatillas, que se está alejando cada vez más de la imagen clásica que tenemos en mente. Ya hay zapatillas sin cordón, que se pueden poner y quitar sin tocarlas, por ejemplo.

Las nuevas zapatillas también nos pueden ayudar a caminar y a correr. Han pasado ya años desde la polémica de las zapatillas de Kipchoge, y la industria ha aprendido mucho con ello.

Adidas con impresión 3D

Ahora, Adidas demuestra de nuevo cómo está aplicando su I+D para mejorar sus zapatillas, con un nuevo modelo con suela impresa en 3D. Esta es una tecnología que permite crear objetos a partir de diversos materiales y un archivo digital; a diferencia de la producción tradicional, la impresión 3D permite hacer realidad objetos únicos.

Las nuevas Adidas están parcialmente impresas en 3D Adidas Omicrono

Adidas ha aprovechado eso, y en colaboración con la empresa especializada en impresión 3D, Carbon, ha diseñado unas zapatillas que usan esa tecnología, las 4DFWD. Lo interesante es que, de frente, parecen unas Adidas normales y corrientes; usan cordones y tienen el diseño característico de la marca, y están fabricadas en materiales reciclados de poliéster ligero.

Lo interesante está en las suelas, concretamente en el espacio entre el pie y el suelo: aquí encontramos un 'tejido' de material impreso en 3D que crea una gran burbuja de aire. Las zapatillas con burbuja de aire fueron muy populares en su día, y esta parece ser la evolución de ese concepto, permitiéndonos 'caminar sobre el aire', mejorando la amortiguación en un 23% según Adidas.

Ayudan a correr

Pero no es sólo que estas zapatillas den una sensación muy diferente al resto, es que están diseñadas para ayudarnos a correr y a movernos. Eso es porque el patrón tridimensional no ha sido diseñado sólo para ser bonito, si no que tiene una función: mover la masa del cuerpo hacia delante.

El diseño genera tres veces más movimiento delantero cuando aplicamos fuerza vertical que unas zapatillas convencionales. Adidas afirma haberse basado en los datos de atletas generados durante 17 años, además de muchas pruebas reales y de laboratorio para llegar a esta conclusión.

Eso, junto con el uso de biomateriales en un 39% en la estructura impresa en 3D, hacen de las 4DFWD las zapatillas más originales hast ahora. Serán lanzadas el próximo 15 de mayo, y aunque no tienen precio aún en España, en EE. UU. costarán aproximadamente 240 dólares.