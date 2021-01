Women'secret: así va a ser su próxima colección de primavera

Women'secret, uno de los grandes buques insignia de la marca Tendam, ha comenzado a adelantar cómo va a ser su nueva colección enfocada a los meses más cálidos. Bajo los términos de: "bonito, cómodo y saludable", se encuentran prendas casuales, que siguen una línea y apuesta sport muy marcada.

La firma, sin perder su esencia, se aleja de sus características prendas íntimas y se adentra en un terreno más sport y casual, creando estilismos para lucir en las propias calles.

Women'secret da un adelanto de su nueva colección de primavera. Tendam

La colección in & out de su apartado homewear está diseñada para crear looks cómodos, actuales y desenfadados. En ella, se pueden encontrar prendas en los nuevos colores tendencia -gamas de azules, verdes y grises- y en tonos pastel. De esta forma, se renuevan patrones y apuesta por chaquetas de borrego y camisetas de estilo oversize combinadas con pantalones louge, skinny o jogger. Prendas diseñadas para crear atuendos comfy y lucirlos con comodidad, siguiendo las últimas tendencias, por las calles.

El body con escote cuadrado y los pantalones sport se posicionan como la gran apuesta de la colección. Tendam

Así las sudaderas y los pantalones amplios, ajustables con el clásico cordón de cuerda, se posicionan en las prendas clave para estar guapa y cómoda. Incluso, para los días más cálidos, la firma ha diseñado un body de tirantes, en un tono berenjena, y cuello cuadrado. Lencería que mantiene esa línea más cómoda prescindiendo de las costuras. Combinable con los diferentes pantalones sport, de diferentes tiros, de la firma.

La bolsa 'sport' reversible en tonos verde oliva y caqui, la nueva apuesta de Women'secret. Tendam

Incluso, Women'secret ha ideado el accesorio clave de esta temporada: el weekend bag. Una versátil bolsa sport reversible en tonos verde oliva y caqui que combina de manera indiscutible con todas las prendas de la colección.

Pijamas cómodos y suaves

Como no podía ser de otra manera, la firma ha sacado una pequeña colección de pijamas o ropa para dormir que siguen esa apuesta por la comodidad. En esta ocasión, han ideado unos modelos con mensajes de fuerza, positividad y libertad como, por ejemplo, "The future is female" (El futuro es femenino), "Be your own muse" (Sé tu propia musa), "Never underestimate the power of a woman" (Nunca subestimes el poder de una mujer). Prendas que están diseñadas en tonos lila pastel, verde botella, gris y rosa palo, con ilustraciones originales y femeninas.

Women'secret ha diseñado estos pijamas con mensajes empoderados con ilustraciones de féminas. Tendam

Por otro lado, van a sacar unos modelos más veraniegos que están inspirados en la cultura pop. Diseñada en tonos vivos, pop-art, rosas y mandarinas. También a rayas en gris y blanco, un atemporal de los pijamas. En esta línea, el conocido perro de Snoopy viene acompañado de todos sus amigos, haciendo videollamadas y bailando en la propia prenda.

Encajes y bodies

El bodyette se posiciona como una de las tendencias más fuertes de su próxima colección. Una prenda que surge de mezclar el bralette de guipur y el body de tul, se ha diseñado en patrones de cuello halter en tonos verde oliva, negro y morado.

Con guipur abstracto, encajes florales románticos combinados con tul y con algodón rib y prints de flor grande. Como novedad los mensajes en gomas que le dan un toque actual a la colección, mezclando lo moderno con lo clásico.

