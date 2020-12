Soluciona estos desastres capilares con unos trucos de forma rápida

Sucede siempre, en el momento menos oportuno: el cabello se rebela. ¿Tienes una reunión importante en la que quieres causar una buena impresión? Pues seguramente, tu melena despertará con un potente frizz que, aparentemente, es imposible controlar. ¿Cita importante en pocos días? No, no fue una buena idea repasarte el flequillo tú sola a escasas horas de ese esperado encuentro.

Estos son solo algunos ejemplos de algunos pequeños desastres capilares que pueden llegar a complicar un poco los planes del día a día. No obstante, ante todo tranquilidad: estos consejos de experto te ayudarán a salvar estas (y muchas más) situaciones desde la comodidad de tu casa para seguir luciendo un pelazo a pesar de todo.

Cómo lavar el pelo sin lavarlo

Cómo lavar el pelo sin lavarlo con este truco de experta capilar Dziana Hasanbekava Pexels

A veces, apagar la alarma y seguir unos segundos más en la cama, no es buena opción si se tiene mucho sueño; lo siguiente que recuerdas es que apenas tienes unos minutos para salir de casa y tu melena... no luce perfecta. Más bien tiene un aspecto horrible. Necesita un lavado, pero el 'tictac' del reloj te sigue restando segundos.

Para estos casos, María José Llata de la peluquería homónina en Cantabria recomienda utilizar champús en seco: "Un truco para devolver el aspecto limpio es rociarlo con un champú en seco que absorberá el exceso de grasa, pero mantendrá la textura con cuerpo". Eso sí, la experta matiza y recuerda la importancia de no abusar porque no es bueno para el cuero cabelludo y que no sustituye al champú convencional.

A la derecha se encuentra el champú en seco de Innova y, a la derecha, el de Merci Handy. Sephora

En el mercado existe una amplia variedad de champús en seco. Por ejemplo, con una textura muy suave destaca Hello Sunshine (4, 99 euros) de la marca Merci Handy o, también, Texture Dry Shampoo Foam (8, 95 euros) de Indola.

Raíces y una reunión inesperada

¿Cita en la peluquería en los próximos días para retocar las canas y, de pronto, surge una reunión importante y las raíces te llegan hasta las orejas? Tranquilidad, José García desde su peluquería homónima en Pamplona recomienda que: "Para disimular las canas se puede recurrir a productos que retocan las raíces; funcionan como el maquillaje. O, por otro lado, se pueden disimular cambiando la raya del peinado: una raya poco definida puede ayudarte a conseguirlo".

Entre los 'sprays' de color se puede destacar el de L'oreal (izquierda) y el de Schwarzkopf (derecha) Primor

Para ello, puedes recurrir a estos sprays (disponibles en varias tonalidades) como el Magic Retouch Spray (5, 99 euros) de L'Oreal o con el mismo formato puedes optar por el de la marca de Schwarzkopf (4, 79 euros).

Un mal corte en el flequillo

Es una realidad: cuando se tiene flequillo, el pelo parece crecer muy rápido y, a veces, la tentación de repasárselo es muy grande, sobre todo cuando no hay tiempo para ir a retocarlo a la peluquería. Y eso, puede propiciar un auténtico desastre.

Un mal corte en el flequillo solo tiene una solución capilar. Nicolle Pexels

"Si has cortado mal o demasiado el flequillo solo puedes hacer una cosa: disimularlo", afirma Raquel Saiz desde el salón Blue desde Cantabria. Para este consejo puedes intentar camuflarlo con unas horquillas a modo de semirrecogido hacia atrás o hacia a un lado. También puedes peinarlo hacia un lado para que se confunda con el resto de la melena o, simplemente, ponerte una diadema. ¿Cita importante? Apuesta por el efecto wet que le dará forma y te ayudará a disimularlo.

