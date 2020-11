La nueva normalidad ha cambiado el modo de hacer algunas cosas. Las conferencias, eventos y reuniones han perdido su característica presencialidad. Ahora, estos actos se llevan a cabo, en la mayoría de las ocasiones, por la vía telemática. O, por llamarlo de una forma más coloquial: citas para arreglarse de cintura para arriba, pero conservar el espíritu cómodo y rebelde con el pantalón de estar por casa.

Esta nueva situación ha provocado que la desidia venza a las ganas de arreglarse como antes. Dato que, probablemente, tu melena ha empezado a percibir con cierta rebeldía. En ocasiones, el recogido dice mucho más de tu apariencia de lo que parece. Sí, el sutil maquillaje con efecto buena cara pierde poderío si lo acompañas con un moño rápido o un simple cepillado.

Aporta brillo, textura y volumen a tu melena: con estos productos de peluquería desde tu casa Kristoffer Jensen Unsplash

Por eso mismo, esta recopilación de productos de peluquería te ayudarán a tener unas ondas surferas -idóneas para los días de entretiempo-, una coleta con efecto satinado o aportar un toque de volumen a tu look capilar; en cuestión de unos minutos. Y no, no hace falta tener mucha maestría para conseguir algunos de estos efectos; tan solo los nuevos productos de Kinstyle.

Cómo es posible

Haute es la nueva colección capilar de la marca Kinstyle, que nació en los backstage de moda de todo el mundo. Esta línea posee unas fórmulas que han sido desarrolladas con un sistema de activos microencapsulado en vitamina E, B5 y extracto de té blanco, garantizando la máxima salud y perfecto estado de la fibra capilar.

Los seis productos que se encuentran bajo la presentación de esta línea, te ayudarán a conseguir un peinado con efecto profesional.

Efecto 'glow'

La mayoría de peinados lucen mejor con un pequeño toque de brilli-brilli y, para ello, el shine bright spray (18,40 euros) es todo lo que andabas buscando. La clave está en agitar enérgicamente el producto y vaporízarlo a 30 centímetros sobre el cabello húmedo.

Aporta brillo y fijación a tu melena con estos cosméticos. Kiin Cosmetics

Tu pelo quedará impregnado con un halo de luminosidad precioso en tu melena suelta o con una coleta alta. Si quieres un plus extra de brillo, vaporízalo de nuevo sobre el cabello seco. ¡Ideal también para dar un toque glow a la piel! De la misma manera, este producto te ayudará a desenredar tu melena.

Por otro lado, si tu melena sufre el efecto frizz puedes aportarle luminosidad y fijación con el Wax Stick (14, 10 euros). Deja tu pelo suelto y liso, y aporta fijación de la raíz hasta la mitad de tu melena. Aplica la cera de peinado sobre el cabello directamente con el stick o frotando el producto en la palma de tu mano primero.

Ondas suaves

Consigue el efecto de ondas surferas con este práctico spray. Kiin Cosmetics

Si prefieres un toque más veraniego: las ondas surferas son todo lo que andas buscando. El spray de textura de agua salada (15, 50 euros) de esta marca es muy fácil de usar: agita y vaporiza a unos 10 o 15 centímetros. Después trabájalo con los dedos para crear ese efecto. Si buscas unas ondas más marcadas, opta por aplicarlo con el cabello húmedo.

Aporta volumen

Aporta, de manera fácil, el volumen capilar pérdido a tu melena este otoño Kiin Cosmetics

Con la clásica caída capilar del otoño, es normal querer aportar volumen y densidad a tu melena. Para estos casos, el Thinckening Cream (15, 50 euros) otorga con su uso un leve volumen, que no apelmaza tu peinado. Su modo de uso es muy sencillo, tan solo tienes que aplicar la crema engrosadora en la palma de la mano y repartirlo por todo el cabello húmedo y, después, secarlo par activar su función.

O, si lo prefieres, puedes optar por el champú en seco (16, 60 euros) de esta misma gama para crear un look con volumen gracias al acabado texturizado que tiene.

